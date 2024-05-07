شاهد ياسمين عبد العزيز تدخل في نوبة بكاء خلال حديثها عن طلاقها من أحمد العوضي

في لقاء مؤثر مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”، كشفت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز عن تفاصيل طلاقها من الفنان أحمد العوضي، مُبديةً حزنها الشديد على انفصالهما.

أكدت ياسمين أنّها ما زالت تُحبّ العوضي وهو يبادلها الشعور ذاته، لكنّ الظروف أدّت إلى طلاقهما في شهر يناير الماضي، رافضةً الكشف عن تفاصيل الخلافات التي أدّت إلى الانفصال.

واعترفت ياسمين بأنّها لم تُدرك معنى الحب الحقيقي إلّا بعد علاقتها بالعوضي، مُؤكّدةً أنّ كلّ ما سبق من علاقات كانت مجرد وهم.

ونفت ياسمين شائعات الخيانة التي روج لها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُؤكّدةً أنّ الطلاق كان قدرهما بعد استخارة ودعاء.

وكشفت ياسمين عن تعرّضها لحملة استهداف من قبل بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، ممّا زاد من آلامها بعد الانفصال.

وأوضحت ياسمين أنّها تشعر بألم كبير كلّما رأت صورها أو مقاطع الفيديو التي تجمعها بالعوضي على مواقع التواصل، مُطالبةً الجميع بمساعدتها على نسيان تلك الفترة.

وتطرّقت ياسمين إلى التنبؤ بطلاقها قبل حدوثه، مُؤكّدةً أنّها لم تُصدّق تلك النبوءة، وأنّها ترى أنّها جاءت بسبب معرفة البعض بالمشكلات التي كانت تواجه زواجها.

كما تحدثت ياسمين عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها قبل سنوات، والتي ما زالت آثارها تُؤثّر عليها حتى الآن، مُشيرًةً إلى أنّها أجرت 6 عمليات جراحية بسبب أكياس في الرحم.

وبشأن إمكانية زواجها مجددًا، أوضحت ياسمين أنّها تُحبّ العيش مع شخص مُحبّ، لكنّها لا تعرف ما يخبئه لها المستقبل.

تأثرت إسعاد يونس بشدة بكلمات ياسمين عبد العزيز، ولم تتمالك دموعها خلال اللقاء، مُعبرةً عن تعاطفها الشديد مع النجمة المصرية.