باريش أردوتش، نجم “حب للإيجار”، يعيش حبًّا من نوع آخر

يستعد الممثل التركي، باريش أردوتش، لتصوير فيلم جديد بعنوان “حب من نوع آخر”، يجسّد فيه شخصيّة رجل أعمال وهو من النوع الدرامي الرومانسي من انتاج O3 Medya وكتابة جيلان ناز بايلان التي حقّق فيلمها الأول (مروة كولت) نجاحًا كبيرًا في تركيا على منصّة نتفلكس.

سيتم تصوير الفيلم لصالح منصّة رقميّة ومن المتوقّع أن يدخل موقع التصوير في شهر حزيران/ يونيو القادم.

وأوضح باريش ان أولى مشاهد الفيلم سيتم تصويرها خارج اسطنبول.

أما لناحية المسلسل الجديد الذي تعاقد عليه، فمن المقرّر عرضه خلال موسم المسلسلات التالي أي في ايلول/سبتمبر القادم. ولا زال العمل مستمراً على اختيار شريكة باريش لدور البطولة في العمل حيث انتشرت عدّة اخبار تفيد انه وقع الاختيار على الممثلة سيلين غينش.

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يحظى باريش أردوتش بشعبية كبيرة حيث تألق في شخصية السلطان الب ارسلان في المسلسل التاريخي “الب ارسلان” كما حقّق نجاحاً كبيراً في العالم العربي بعد عرض مسلسل “حب للإيجار” ومسلسل “الغراب”.