فن ومشاهير

كريم عبدالعزيز ومصطفى شعبان ودياب يقدمون واجب العزاء لأسرة رئيس "طاقة الشيوخ"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:
تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من الفنانين، على المشاركة في عزاء النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية الخميس الماضي.

ومن أبرز الحضور: الفنان كريم عبد العزيز والفنان مصطفى شعبان ودياب وعماد زيادة.

وتلقت أسرة الراحل، واجب العزاء، مساء اليوم، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفى النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، بعد صراع مع المرض، وبذلك يكون عياد الحالة العاشرة من حالات الوفيات بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعى الأول.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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