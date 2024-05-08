أحيا الفنان السعودي عايض يوسف أمسية مميزة في مهرجان “ليلة عمر” في الكويت، حيث أدهش جمهوره بغناء قصيدة “تخيل” من كلمات الأمير الشاعر الراحل بدر بن عبدالمحسن.

وتفاعل الحاضرون بشكل كبير مع غناء يوسف للقصيدة، التي عبّرت عن مشاعر الوفاء والامتنان للشاعر الراحل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ليوسف وهو يغني القصيدة، معبّرين عن إعجابهم بأدائه وإخلاصه للشاعر الراحل.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم أغنية من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن على خشبة المسرح بعد وفاته، ما أضفى على الأمسية طابعًا خاصًا.

وكان عايض يوسف قد نعى الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، معبّرًا عن حزنه الكبير لفقدانه.

ولاقى غناء عايض يوسف للقصيدة تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بأدائه وإخلاصه للشاعر الراحل.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: عايض يوسف يفاجئ جمهوره في الكويت بأغنية تخيل للراحل الأمير بدر بن عبد المحسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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