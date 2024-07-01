أمينة خليل تخوض تجربة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت الفنانة أمينة خليل من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم “إكس مراتي”، والذي من المقرر عرضه قريبا في دور العرض السينمائي بمصر ودول الخليج.

وتخوض أمينة خليل ضمن أحداث الفيلم تجربة صالونات التجميل حيث تجسد خلال الأحداث شخصية صاحبة بيوتي سنتر ومتزوجة من هشام ماجد، وتجمعها عدد من المواقف الكوميدية مع محمد ممدوح وهشام ماجد.

“إكس مراتي” من بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.

وعرض لأمينة خليل مؤخرًا في السينمات فيلم شقو، وشارك في بطولته عدد من النجوم على رأسهم: عمرو يوسف ومحمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، ووليد فواز، كذلك يظهر أحمد فهمي ضيف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي ومن إنتاج أحمد السبكي.