تكنولوجيا: تحديث جديد من Garmin يجلب تحسينات للنوم والمحفظة ووضع عدم الإزعاج في ساعاتها الفاخرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اكتشفت شركة Garmin ثلاث مشكلات جديدة تحتاج إلى إصلاح في ساعاتها الذكية المتقدمة، وهي Enduro 3 وFenix E وFenix 8 وTactix 8، وذلك بعد أيام فقط من إطلاقها لتحديث تجريبي جديد في وقت سابق من هذا الأسبوع.

فقد طرحت الشركة الإصدار التجريبي Beta Version 20.13 الذي تضمن أكثر من ستة إصلاحات رئيسية للأخطاء، دون أن يضيف أي مزايا جديدة.

ومع ذلك، قررت Garmin عدم إتاحة هذا التحديث لساعتها Fenix 8 Pro، على الرغم من إدراجها مؤخرًا ضمن البرنامج التجريبي العام للشركة.

ينطبق القرار نفسه على التحديث التالي Beta Version 20.14، والذي أتاحته Garmin لمشتركي البرنامج التجريبي عبر التحديث الهوائي (OTA). ومن المتوقع أن يصل هذا الإصدار إلى مستخدمي ساعات Enduro 3 وFenix E وFenix 8 وTactix 8 خلال يوم تقريبًا.



من جهة أخرى، يبدو أن Garmin ما زالت تُخطّط لإطلاق المزيد من الإصدارات التجريبية قبل الانتقال إلى النسخة المستقرة من الإصدار 20.xx.

ورغم أنها لم تصرّح بذلك بشكل مباشر في منشور المنتدى المرفق، فإنها أكدت أن ميزات Aviation وDive وECG ستظل معطلة في Beta Version 20.14، ولن تُفعَّل إلا في التحديثات التجريبية التي تتوقع الشركة أن تتحول لاحقًا إلى نسخة مستقرة.

أما سجل التغييرات بين الإصدارين Beta Version 20.13 و20.14، فجاء كالتالي:

تم إصلاح مشكلة تنبيهات المدّ التي كانت تُفعّل أثناء فترة النوم.

تم إصلاح خطأ في قفل اللمس كان يمنع تفعيله أثناء تشغيل وضع “عدم الإزعاج”.

تم إصلاح خلل في شاشة مهلة رمز PIN الخاصة بالمحفظة، والتي كانت تسمح بتجاوز المؤقت.

المصدر