بعد تعرض صناعه للهجوم.. عمرو يوسف يكشف رأي كندة علوش في السلم والثعبان 2

ماذا قالت كنده علوش عن السلم والثعبان 2؟

وعن رأي كندة علوش في الجرأة التي يقدمها الفيلم، قال: "التيزر عجبجدًا، وهي قارئة الفيلم، وباخد رأيها في كل أعمالي"، موضحاً أن رأيها وتقيمها في الأعمال الفنية يأخذه دائماً بعين الاعتبار.

وفيما يتعلق باعتقداد البعض أن هذا الجزء هو امتداد للجزء الأول من الفيلم قال عمرو يوسف: "أنا من جمهور الجزء الأول من فيلم السلم والثعبان وهو علامة فارقة في تاريخ السينما، وهنقدمه برؤية جديدة، والناس تقدر تحكم على الفيلم بعد ما يتعرض مش من التيزر".

قصة وأبطال العمل

يُشار إلى أنمن المقرر طرحه يوم 11 نوفمبر القادم في دور العرض السينمائي المصرية، ويوم 13 من الشهر نفسه في الوطن العربي والعالم.

الفيلم بطولة كل من عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز وآية سليم وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني وإنتاج RAW Entertainment.

يُشار إلى أن الفيلم ليس استكمالاً أو امتداداً لأحداث الجزء الأول، بل سيعود بقصة حب مميزة، أبطالها فنانون لم يسبق لهم المشاركة في النسخة الأولى؛ حيث قال السيناريست أحمد حسني، لـ"الخليج 365" مؤخراً: "إنّ الجزء الجديد من السلم والثعبان مختلف ومنفصل تماماً عن الجزء الأول، وذلك على مستوى الموضوع والشخصيات أيضاً"، لافتاً إلى أنه كان يعمل في البداية بصحبة المخرج طارق العريان على قصة فيلم رومانسي، وبالتزامن مع عملية الكتابة، استشعر صُنّاع العمل أنه يُلامس "السلم والثعبان"، خاصةً فيما يتعلق بتقلبات العلاقات الرومانسية.

الجزء الأول من السلم والثعبان

يُذكر أنالذي عُرض عام 2001، دارت أحداثه في إطار رومانسي تشويقي، قدم خلاله هاني سلامة شخصية حازم وهو شاب مستهتر، فشل في أن يكون زوجًا جيدًا، وفشل فى أن يصبح أبًا جيدًا، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين حياته وقدمت دورها حلا شيحة، والتي تعيش قصة حب مع هاني سلامة مع تتابع الأحداث.

وفيلم السلم والثعبان كان من بطولة هاني سلامة، أحمد حلمي، حلا شيحة، رجاء الجداوي، طارق التلمساني، ثريا إبراهيم، علا رشدي، مها عمار، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل، سامية عاطف، عمرو سلامة، تأليف طارق العريان ومحمد حفظي وإخراج طارق العريان.

