وفاة النجمة العالمية جون لوكهارت عن عمرٍ ناهز 100 عامًا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 11:04 صباحاً - مسيرة حياتية طويلة وكذلك مسيرة فنية مُعبرة في المسلسلات والمسرح ومحبة كبيرة من الجمهور حول العالم، عاشتها النجمة العالمية جون لوكهارت، قبل أن تُغادر عالمنا وترحل عن عمرٍ ناهز 100 عامًا، تاركة إرثًا يمتد لنحو أكثر من 90 عامًا، حسبما أعلن وكيل أعمالها.

رحيل هادئ لجون لوكهارت

أعلنت عائلة النجمة الأمريكية الراحلة جون لوكهارت، خبر وفاتها أمس. وقد توفيت لوكهارت يوم الخميس الماضي الموافق 23 أكتوبر، وفاة طبيعية في منزلها في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، وكانت ابنتها، جون إليزابيث، وحفيدتها، كريستيانا، بجانبها. وجاء في بيان العائلة: "سنفتقد هذه المرأة المتميّزة حقاً، الأم، والجدة".

واشتهرت جون لوكهارت June Lockhart، بأدوراها الأيقونية في التلفزيون والمسرح في مسلسلات Lassie وLost in Space.

جون لوكهارت بين التمثيل وحب الفضاء

، وُلدت في مدينة نيويورك في 25 يونيو 1925، وهي ابنة الممثلين جين لوكهارت Gene Lockhart وكاثلين لوكهارت Kathleen Lockhart، اللذان كانا يسلكان طريق التمثيل في التلفزيون والسينما والمسرح.

وظهرت لأول مرة على المسرح وهي في الثامنة من عمرها في مسرحية "بيتر إبيتسون" عام 1933 في دار أوبرا متروبوليتان. وفي الثالثة عشرة من عمرها، كانت قد ظهرت على الشاشة الكبيرة، حيث انضمت إلى والديها، جين وكاثلين لوكهارت، في فيلم "ترنيمة يوم الميلاد".

وظلت تتطور لوكهارت خطوة بخطوة، حتى حصدت جائزة "توني" عن ظهورها على مسرح برودواي في مسرحية "For Love or Money". ثم انتقلت إلى شاشات التلفزيون خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين، حيث أصبحت رمزاً لشخصية الأم الحنون.

وكان أبرز أدوارها دور "روث مارتن" في مسلسل "Lassie" بين عامي 1958-1964 المسلسل الذي شاهدته آلاف الأسر في أمريكا. بعدها انتقلت إلى عالم الخيال العلمي في مسلسل "Lost in Space" بين عامي 1965-1968، حيث أدّت دور "ماورين روبنسون".

حصلت الممثلة على نجمتين في ممشى المشاهير في هوليوود، إحداهما للسينما والأخرى للتلفزيون، وقد كُرِّستا في اليوم نفسه عام 1960. كانت لوكهارت أيضًا من عشاق الفضاء، وفي عام 2014، كرّمتها ناسا بميدالية الإنجاز العام الاستثنائي، وصرحت لصحيفة دنفر غازيت آنذاك: "لقد حضرتُ إطلاقَي مكوك فضائي، وعملتُ مع ناسا منذ سبعينيات القرن الماضي، حيثُ كنتُ أُخاطب موظفيها وأسافرُ نيابةً عنها للترويج للوكالة. لذا، أنا في غاية السعادة بهذا التكريم. لم تُنَل أي ممثلة أخرى هذا التكريم".

