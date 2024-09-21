شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم عاشق لأحمد حاتم يحصد أمس مليونًا و123 ألف جنيه بالسينمات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم عاشق للنجم أحمد حاتم أمس الجمعة إيرادات بلغت مليونًا و123 ألفًا و661 جنيهًا، وهو من بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

وتدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، تجمع قصة حب تنتهى بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

وفيلم "عاشق" ليس أول فيلم يشهد التعاون بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، فقد شارك الثنائى من قبل فى فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، ودارت أحداثه فى إطار خيال علمى، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

وشهد تعاون آخر بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، من خلال فيلم "قمر 14" والتى تقع أحداثه حين يعتلى قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل.

وعرض مؤخرًا لأحمد حاتم مسلسل "عمر أفندى" ونال اشادات كبيرة وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولة العمل كلا من اية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، وآخرون، إخراج عبد الرحمن ابو غزالة، وتأليف مصطفى حمدى .