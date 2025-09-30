علم النفس عامل مؤثر في دفع إيثريوم بقدر السعر.. بحسب دراسة

تام شمس - الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 09:33 صباحاً - وجدت دراسة هي الأولى من نوعها حول العوامل التي تؤثر على تصورات الزخم في شبكة إيثريوم أن علم النفس يلعب دورًا محوريًا لا يقل أهمية عن السعر والعوامل التقنية.

النتائج التي خرج بها مشروع "ميرور" (Project Mirror)، وهو تحليل معمق حول تصورات إيثريوم بتكليف من Optimism وEspresso، شاركتها مؤسسة إيثريوم (Ethereum Foundation) يوم الاثنين.

وخلص باحثا WE3.co، فاليريا سالازار وجيل غانتر، إلى أن الإدراك النفسي يشكل دافعًا للزخم بقدر ما تفعله العوامل التقنية والأساسية.

وأضافا أن إيثريوم، رغم تفوقها التقني، تفتقر إلى وضوح السردية، والتفاعل النشط مع السوق، والدعم الكافي للبنّائين، مما يضر بجاذبيتها عندما يختار المطورون والجهات الاستثمارية أين يوجهون جهودهم ورؤوس أموالهم.

شملت المقابلات النوعية 60 مشاركًا من مجتمع إيثريوم الأوسع، وأجريت بين مارس ويونيو 2025. ووُصفت هذه الفترة بأنها "أسوأ أزمة" مرّت بها إيثريوم، نظرًا لأداء السعر الضعيف وصراع القيادة داخل المنظومة.

استهدفت الدراسة رسم صورة واضحة لكيفية رؤية المجتمع لإيثريوم خلال تلك الفترة، حيث كان الأصل يتداول عند مستويات سوق هابطة تراوحت بين 1,600 و2,500 دولار، وسجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في أبريل.

وقالت المؤسسة إن الهدف هو "فهم كيفية نظر جماهير مختلفة إلى إيثريوم، وتحديد التحديات والقوة، وعكسها إلى المنظومة حتى نتعلم منها."

استعان الباحثون بالمجتمع لتحديد التوترات والسرديات. المصدر: مؤسسة إيثريوم

خمس قضايا أساسية

حددت الدراسة خمس قضايا رئيسية أثّرت على تصورات إيثريوم، معظمها متعلق بالسردية وكيفية تواصل مؤسسة إيثريوم مع الجمهور.

قال الباحثون: "من دون زخم سعري أو قصة بسيطة، تبدو رؤية إيثريوم المعقدة رائعة لكنها عصيّة على الفهم." وأضافوا أن أزمة الهوية أصبحت أكثر وضوحًا مع غياب دور محدد للشبكة من الطبقة الأولى، خصوصًا أن شبكات الطبقة الثانية تستحوذ على المستخدمين والأنشطة.

لم يطرح الباحثون حلولًا مباشرة، لكنهم اقترحوا فتح نقاشات حول كيفية إعادة تعريف القيادة، أو إعادة النظر في مقاييس النجاح بعيدًا عن سعر ETH وحده. وشملت هذه المقاييس دعم المطورين والبنّائين، وإظهار قيادة واثقة من دون المساس بالحياد، والتواصل برؤية واضحة وجذابة من دون الانغماس في التعقيدات التقنية.

السعر يظل المحرك الأساسي للسردية

رغم أن إيثريوم تواصل المضي قدمًا في خارطة طريقها طويلة المدى، إلا أن "السعر الثابت لإيثر يعطي رسالة مختلفة"، بحسب ما وجد الباحثون.

وأوضحوا: "في عالم الكريبتو، السعر هو السردية، والخط السعري المستوي يُفسَّر على أنه ركود."

وعندما ترتفع أسعار عملات مرتبطة بأنظمة جديدة، فإنها تولّد زخمًا وتستقطب رأس المال والمواهب والاهتمام. وخلص الباحثون إلى:

"قد تكون أساسيات إيثريوم قوية، لكن من دون تحرك سعري، تتوارى هذه القوة إلى الخلفية."

مؤخرًا، تغيّرت الصورة مع وصول إيثر (ETH) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,950 دولارًا في 24 أغسطس، ما قد يعني أن بعض التصورات السلبية قد تراجعت.