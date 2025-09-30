إيقاف تداول شركة QMMM للخزينة المشفرة من قبل SEC قضية تقليدية وليست متعلقة بالكريبتو

تام شمس - الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 09:33 صباحاً - أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشكل مؤقت تداول أسهم شركة الخزينة المشفرة QMMM Holdings بسبب شبهات تلاعب في الأسهم، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تقارير تحدثت عن تحقيق تنظيمي في بعض شركات الخزائن المشفرة.

وقالت الهيئة في بيان يوم الاثنين:

"لقد أوقفنا تداول أوراق QMMM المالية بشكل مؤقت بسبب احتمالية التلاعب"،

مضيفة أن التلاعب المزعوم تم “من خلال توصيات قدمها أشخاص مجهولون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشراء أسهم QMMM، ويبدو أنها صُممت لرفع السعر وحجم التداول بشكل مصطنع.”

ارتفعت أسهم QMMM بأكثر من 1,700% خلال الشهر الماضي بعد إعلانها في 9 سبتمبر أنها ستشتري وتحتفظ ببيتكوين (BTC) وإيثر (ETH) وسولانا (SOL)، لتنضم إلى عشرات الشركات التي قامت بخطوات مماثلة مؤخرًا بهدف رفع قيمة أسهمها.

لم ترد كل من SEC وQMMM Holdings على طلب للتعليق.

الاستراتيجية المشفرة ليست محور الإيقاف

قال كارل كابولينغوا، كبير المحررين في منصة التحليل المالي Market Index، لصحيفة Cointelegraph إن مثل هذه الإيقافات من قبل SEC “نادرة جدًا عمومًا بسبب ما تترتب عليه من عواقب على إدارة الشركة.”

وأضاف:

“إذا تمكنت SEC من ربط الأشخاص المجهولين الذين روجوا لشراء أسهم الشركة بالموظفين أو حتى الإدارة، فقد تكون العقوبات صارمة، بما في ذلك غرامات ضخمة أو السجن.”

وأوضح كابولينغوا أن تحول QMMM إلى الكريبتو ربما جعلها أكثر جاذبية لبعض المستثمرين، لكن استراتيجيتها المشفرة “من غير المرجح أن تكون محل تدقيق” من الهيئة، لأن الترويج غير القانوني للأسهم هو “المسألة الأساسية هنا.”

وقال توني سيكامور، المحلل في IG Australia، لـCointelegraph إنه إذا كان المستثمرون يريدون التعرض للكريبتو، فإن “مثل هذه المغامرات ليست الطريقة المثلى لذلك.”

QMMM تكسب أكثر من 1,700% قبل الإيقاف

أنهت أسهم QMMM تداول الجمعة عند 119.40 دولارًا، بعد أن قفزت بأكثر من 1,730% خلال شهر واحد فقط من حوالي 6.50 دولار.

ارتفعت أسهم شركة QMMM بشكل كبير خلال الشهر الماضي عقب إعلانها عن خططها للتوسع في مجال العملات المشفرة. المصدر: Google Finance

قفز السهم من 11 دولارًا إلى أعلى مستوى تاريخي عند 207 دولارات في يوم واحد بعد أن أعلنت الشركة أنها ستبني منصة تحليلات كريبتو وستنفق مبدئيًا 100 مليون دولار لتكديس العملات المشفرة.

SEC وFINRA تحققان في شركات الخزائن المشفرة

جاء إيقاف تداول QMMM بعد تقرير نشرته صحيفة Wall Street Journal يوم الخميس، ذكر أن الهيئة التنظيمية وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) تواصلتا مع بعض الشركات التي أطلقت استراتيجيات خزانة مشفرة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد دققت الهيئتان في أحجام تداول وأسعار مرتفعة بشكل غير معتاد لأسهم بعض الشركات قبل الإعلان العام عن توجهها نحو الكريبتو.

تنص قواعد SEC على أن الشركات لا يمكنها الإفصاح بشكل انتقائي عن معلومات غير عامة، إذ يمكن للمطلعين استخدامها لتحقيق أرباح أو تجنب خسائر قبل الكشف الرسمي للجمهور.

أصبحت شركات الخزائن المشفرة أحدث صيحة في وول ستريت خلال الأشهر الأخيرة، حيث أفادت Journal أن أكثر من 200 شركة جديدة أعلنت عن خطط لشراء والاحتفاظ بالكريبتو.

وعادةً ما تؤدي هذه الإعلانات لكن ليس دائمًا إلى ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركات. ومع ذلك، حذر بعض المحللين من أن السوق مزدحم للغاية وقد يشهد انهيار عدة شركات إذا تجاوزت قيمة مقتنياتها قيمتها السوقية.