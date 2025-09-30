شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يندفع لأعلى مستوى فى أسبوع بسبب البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

•الاحتياطي الأسترالي يتوخي الحِذر حيال التضخم المرتفع

•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية في نوفمبر



ارتفع الدولار الأسترالي على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع ،وذلك عقب الاجتماع المتشدد للبنك المركزي الأسترالي.



تماشيًا مع التوقعات، خفض قرر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الإبقاء على سعر الفائدة النقدي دون أي تغيير يذكر عند نطاق 3.60% كأدنى مستوى فى عامين ونصف تقريبًا ،وأبدى حِذرًا بشأن التضخم المرتفع خلال الربع الثالث من هذا العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.5% إلى (0.6609) الأعلى في أسبوع، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6577)، و سجل أدنى مستوى عند (0.6571).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.45% مقابل الدولار الأمريكي ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 65.21 سنتًا.



بنك الاحتياطي الأسترالي

طبقًا لتوقعات السوق،قرر البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة النقدي دون أي تغيير يذكر عند نطاق 3.60% ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أبريل 2023.



الاحتياطي الأسترالي يُثبت أسعار الفائدة عند أدنى مستوى في عامين ونصف



وقال الاحتياطي الأسترالي: إن البيانات الأخيرة تُشير إلى أن التضخم قد يكون أعلى من المتوقع في الربع الثالث، وأن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة.



وأوضح البنك ، إن المجلس رأى أنه من المناسب مواصلة الحذر بشأن السياسة النقدية، ولكنه في وضع جيد للاستجابة للتطورات الدولية.



هذا العام، خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في فبراير ومايو وأغسطس، مع توقع ضئيل في الأسواق لمزيد من التخفيض هذا الأسبوع. وقد دفعت القراءة المرتفعة لأسعار المستهلك الشهرية إلى انتظار تقرير التضخم الكامل للربع الثالث، و المقرر صدوره في أواخر أكتوبر.



الفائدة الأسترالية

•تراجع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى نوفمبر من 85% إلى 55%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى أستراليا.



أراء وتحليلات

•قالت خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "كارول كونغ": جاء بيان البنك الاحتياطي الأسترالي بنبرة متشددة نسبيًا، مشيرًا إلى التوتر في تدفق البيانات الاقتصادية والمفاجأة الصعودية للتضخم الأسبوع الماضي.



•وأضافت كونغ: ما زلنا متمسكين بتوقعاتنا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، لكننا نلاحظ أن الخفض غير مضمون ويعتمد على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث من 2025.



أداء الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي بأكثر من 6% منذ بداية العام، مستفيدًا من ضعف الدولار الأمريكي وتزايد شهية المخاطرة. أما في سبتمبر، فقد صعد بنسبة أكثر تواضعًا بلغت 0.6%، بعدما لامس أعلى مستوى له في 11 شهرًا قبل أسبوعين.



نظرة فنية

