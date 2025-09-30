لي من BitMine يصف الإيثريوم بأنه "خصم على المستقبل".. وBit Digital تستهدف جمع 100 مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 09:33 صباحاً - تخطط شركة الأصول الرقمية Bit Digital لجمع 100 مليون دولار من خلال طرح سندات قابلة للتحويل من الدرجة الممتازة لزيادة خزينتها من الإيثر، في وقت أعلنت فيه BitMine Immersion Technologies عن توسيع ريادتها كأكبر شركة خزانة إيثريوم.

وقالت Bit Digital في بيان يوم الإثنين إنها تعرض أيضًا خيارًا إضافيًا بقيمة 15 مليون دولار من السندات، مع تخصيص جميع العائدات الصافية لشراء المزيد من الإيثر (ETH)، إضافة إلى الأغراض العامة للشركة، بما في ذلك "الاستثمارات المحتملة وعمليات الاستحواذ والفرص التجارية الأخرى المتعلقة بالأصول الرقمية."

وتحتفظ Bit Digital حاليًا بأكثر من 120,000 إيثر، لتكون سابع أكبر شركة خزانة إيثريوم وفقًا لتصنيف StrategicEtherReserve. وإذا نجحت في جمع المبلغ المستهدف، فستتمكن من شراء نحو 23,714 رمزًا إضافيًا، لترتقي إلى المركز السادس متقدمة على بورصة العملات المشفرة Coinbase.

BitMine توسّع ريادتها

في الوقت نفسه، أعلنت BitMine يوم الإثنين عن زيادة مقتنياتها إلى 2.65 مليون إيثر تزيد قيمتها على 11 مليار دولار، موسعة الفارق بينها وبين ثاني أكبر شركة، SharpLink Gaming، التي تحتفظ بأكثر من 838,000 إيثر.

ويُظهر سجل StrategicEtherReserve أن آخر عملية شراء لـ BitMine تمت في 26 سبتمبر عندما استحوذت على 234,000 رمز، ضمن خطتها طويلة الأمد لامتلاك 5% من إجمالي المعروض.

وتقدّر BitMine أن متوسط سعر شرائها يبلغ 4,141 دولارًا لكل إيثر، في حين يتم تداول الرمز عند 4,221 دولارًا وفقًا لـ CoinGecko.

"الإيثر خصم على المستقبل"

رئيس BitMine، توم لي، وصف السعر الحالي للإيثر بأنه "خصم على المستقبل"، مشيرًا إلى تكوّن دورتين عظيمتين في أواخر 2025 الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وكلاهما "يتطلب بلوكتشينات عامة محايدة"، ما يجعل من إيثريوم "الخيار الأمثل."

وقال لي:

"ما زلنا نعتقد أن إيثريوم يمثل واحدة من أكبر الرهانات الماكروية خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة. انتقال وول ستريت والذكاء الاصطناعي إلى البلوكتشين سيؤدي إلى تحول أكبر في النظام المالي القائم، ومعظم هذا يحدث على إيثريوم."

وكان جان فان إيك، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار VanEck (التي تقدم صندوقًا متداولًا بالبورصة يعتمد على الإيثريوم)، قد أدلى بتصريحات مشابهة في أغسطس، متوقعًا أن تعتمد الخدمات المالية على بلوكتشين لمعالجة معاملات العملات المستقرة، ورجّح أن يكون إيثريوم هو المنصة المفضلة.

المؤسسات تعزز الحيازة وقد ترفع السعر

تستمر المؤسسات في شراء الإيثر خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي مقتنيات الشركات والخنادق المؤسسية أكثر من 11.8 مليون إيثر، أي ما يقرب من 10% من إجمالي المعروض.

وفي أغسطس، قال فيفيك رامان من شركة Etherealize لـ Cointelegraph إن "المنافسة الصحية" بين الشركات التي تكدّس الإيثر قد تشعل "صيف DeFi جديدًا" على نطاق مؤسسي "أكبر وأقوى."

من جانبه، توقّع ديفيد غرايدر، الشريك في شركة رأس المال المغامر Finality Capital، في منشور على منصة X في يوليو أن "طفرة شركات خزانة الإيثر ستنعكس إيجابًا على تدفقات ETH وحركته السعرية، تمامًا كما أثرت شركة MicroStrategy على بيتكوين."