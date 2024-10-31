باسم يوسف يفاجئ لجنة Arabs Got Talent بمهارته في السالسا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الإعلامي باسم يوسف، الفنانَين نجوى كرم وناصر القصبي اللذين يشاركانه في لجنة تحكيم برنامج “Arabs Got Talent”، والجمهور الحاضر في البرنامج بالكشف عن موهبة جديدة لم تكن معروفة عنه، حيث شارك إحدى متسابقات البرنامج وتدعى “جاسمين” من المملكة المتحدة، في رقصة السالسا حيث أظهر مهارة في تقديمها.

وكانت المتسابقة “جاسمين” قد فاجأت باسم يوسف بالطلب منه الصعود إلى المسرح ليؤدي معها رقصة السالسا، فاستجاب باسم على الفور طلبها وأشعلا أجواء المسرح برقصهما معاً، فصفّق لهما الجمهور بحرارة وعلت الهتافات، كما حظيا بإشادة من المطربة اللبنانية نجوى كرم والفنان السعودي ناصر القصبي.

وأشعل الثنائي “جاسمين” و”آرون” مسرح “آراب غوت تالنت” من خلال استعراض راقص، حصلا فيه على دعم لجنة تحكيم البرنامج بإجماع الأصوات والتصفيق الحار من الجمهور.

يُذكر أن باسم يوسف شارك أخيراً كعضو لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب “Arabs Got Talent”، الذي يعود بعد غياب أربع سنوات، وذلك بديلاً للفنان أحمد حلمي، الذي اعتذر عن عدم المشاركة في البرنامج لارتباطه بأعمال أخرى.

والبرنامج الشهير هو النسخة العربية من النسخة العالمية، ويعود بجائزة نصف مليون ريال سعودي وسيارة فاخرة تُقدَّم للفائز.