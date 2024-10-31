الأمير ويليام يفصح عن سر مفاجئ حول ترتيبات نومه مع كيت ميدلتون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الأمير ويليام (42 عاماً)، عن ترتيبات النوم الخاصة به وزوجته كيت ميدلتون في Adelaide Cottage، حيث يقيم أمير وأميرة ويلز في العقار الفخم الواقع على أراضي قلعة وندسور منذ أكثر من عامين.

يعيشان في المسكن المكون من خمس غرف نوم مع أطفالهما الثلاثة: الأمير جورج (11 عاماً)، والأميرة شارلوت (9 أعوام)، والأمير لويس (6 أعوام)، بالإضافة إلى كلبتهما المحبوبة أورلا.

خلال نزهة حديثة في كورنوال في إنكلترا، تحدث ويليام إلى الحضور وكشف أنه وميدلتون، التي تزوجها في عام 2011، يتقاسمان السرير مع كلبة العائلة معظم الليالي.

وقال ويليام إن كلبته الصغيرة تنام على السرير معهما في الليل، وفق ما كشف لويز هارلاند، المعجبة بالعائلة المالكة، لمحطة إذاعية محلية، موضحة أن الكلبة “من فصيلة كوكير جاك، لذا فهو مزيج فريد من نوعه”.

وأوضحت أن اسم الكلبة في اللغة الغيلية، يعني الاسم “الأميرة الذهبية”.

يُذكر أن أورلا ليست أول حيوان أليف للعائلة الملكية. كان لدى عائلة ويلز كلب يُدعى لوبو، أهداه لهم شقيق ميدلتون، جيمس، كهدية زفاف في عام 2011. وتوفي لوبو في عام 2020 عن عمر يناهز 9 سنوات.

وتُعرف عائلة ويلز بحبها للحيوانات الأليفة، بل وتفتخر أيضًا ببعض الحيوانات في المزرعة التي تملكها.