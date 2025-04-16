خالد سليم يُقلق الجمهور برسالة غامضة: “مخنوق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان خالد سليم حالة من القلق بين جمهوره ومتابعيه بعد أن نشر صورة له عبر حسابه على “إنستغرام” مرفقة بتعليق صادم كتب فيه: “حاسس إني هموت”، فيما ظهرت على الصورة كلمة “مخنوق”، ما دفع المتابعين للتساؤل والاطمئنان على حالته الصحية والنفسية.

لكن سرعان ما تبيّن أن المنشور يأتي ضمن حملة ترويجية لأغنية “مخنوق”، التي سبق أن قدمها خالد سليم ضمن أحداث مسلسل “غروب الماميز”، وتتناول مشاعر الفقد والانكسار.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد معوض، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد عمار، وقد حظيت بتفاعل واسع بعد نشر المقطع مجددًا، خصوصًا بعد النجاح اللافت الذي حققه خالد سليم بأدائه الدرامي في مسلسل “وتقابل حبيب”.

ويُذكر أن المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج تامر مرسي، ويضم نخبة من النجوم، من بينهم ياسمين عبد العزيز، نيكول سابا، أنوشكا، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبد الله، ورشوان توفيق.