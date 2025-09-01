داليا البحيري تنجو من حادث سير.. أعرفوا التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 01:03 مساءً - كشفت الفنانة داليا البحيري عن تعرضها لحادث سير، وذلك من خلال نشر صورة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ شاركت من خلالها عن تفاصيل الحادث، مشيرة إلى نجاتها منه بأعجوبة.

داليا البحيري تتعرض لحادث سير

داليا البحيري: مناعتي وقعت

نشرت الفنانة داليا البحيري صورة لها من حادث السير الذى تعرضت له، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام"، وكشفت تفاصيل الحادث حيث كتبت: "الحمد لله علي كل شئ طبعا...لاننا لازم نحمد ربنا علي كل حاجة وفي كل وقت...اللي يعرفوني كويس حيعرفوا أني من محبي شهر الصيف جدا...بحب البحر والشمس والسمار ولمة العيلة وكل حاجة في الصيف جميلة حتي فاكهته...بس الحقيقة السنة دي كانت من اسوء الصيفيات اللي عدت عليا في الساحل...يتخللها بعض اللمحات الجميلة مع العيلة وبعض الأيام الطيبة...بس للأسف كنت مضغوطة جدا".وأكملت: "كنت بعزل من بيت لبيت...ودي كانت حاجة مفاجأة مش مترتب لها عشان كده كنت مشدودة...مناعتي وقعت وبقالي ٣ اسابيع عيانة جدا ! جالي دور برد او كورونا او زي ما تحبوا تسموه...ولما ابتديت اخف شوية حسن جوزي اتعدي وتعب جدا ! اكتر مني بكتير لدرجة اننا اضطرينا نروح مستشفى! وقعدنا 4 ساعات هناك في الديپ فريزير! تكييييييف عاااالي جدا جدا لدرجة كنا موجوعين من البرد".

وتابعت: "رجعنا من المستشفى وبعد اقل من ساعة كانت حرارتي طلعت تاني ورقدت ومن يومها وانا مش بتحسن ويكتمل السيزون برجوعي سايقة من الساحل وانا تعبانة لاني كان عندي ارتباط مهم في القاهرة والكاوتش بتاع عربيتي يتفرتك ويطلع دخان ! بحمد ربنا انه كان عند دخلة البوابات وماكنتش ماشية بسرعة ده ستر ربنا الجميل".

https://www.instagram.com/p/DODXNZ0kSG3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DODXNZ0kSG3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DODXNZ0kSG3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

صيف مشحون وملئ بالأزمات

وتابعت: "باختصار كان صيف مشحون جدا بس برضو حافضل احب الصيف وأفضله...دعواتكم بقي اخف لاني استويت.. ملحوظة أنا مش بحب اعمل بوستات زي دي عشان أنا عمري ما كنت بتاعت صاعبنيات...وكمان كان لازم اشكر رجال المرور اللي كلهم شهامة وساعدوني وركبولي الاستبن...اي نعم كانوا عايزين يمشوني بسرعة عشان في تشريفة سيادة الوزير معدية بس برضو جدعان".

داليا البحيري تنتظر استئناف تصوير "بدون مقابل"

في سياقٍ آخر، تشاركفي مسلسل "بدون مقابل" المتوقف منذ العام الماضي؛ حيث يتبقى أسبوع تصوير فقط على الانتهاء من آخر مشاهده، للعرض خلال الفترة المقبلة. ويتناول بطولات رجال الأمن في إطار اجتماعي تراجيدي. ويشارك به عددٌ من النجوم، منهم: هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، نسرين طافش، هبة عبدالعزيز. والعمل من إخراج جمال عبدالحميد، وتأليف حسام موسى.

وتجسّد داليا البحيري في أحداث مسلسل "بدون مقابل" شخصية سيدة بسيطة من الإسكندرية تُدعى أشجان، وهي أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية، وتُضطر للسفر إلى القاهرة من أجل علاج ابنها المريض. وخلال وجودها في القاهرة، تواجه العديد من المواقف، وتحدث لها قصة هناك بعدما تلتقي هاني رمزي، وذلك يظهر مع توالي الحلقات.

