دموع دواين جونسون في فينيسيا 2025… وإميلي بلانت تدعمه في The Smashing Machine

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 05:07 مساءً - شهد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ظهر اليوم الإثنين، موقفا مؤثرا في المؤتمر الصحفي لفيلم The Smashing Machine بعدما اختنقت الكلمات في حلق بطل الفيلم دواين جونسون، وهو يغالب دموعه أثناء الحديث عن شخصية مارك كير التي يجسدها داخل العمل، ونظر النجم المعروف بالصخرة لمارك الذي تواجد في الصفوف الأولي، وأكد ان الفيلم لا يدور عن حلبات القتال، وإنما عن المشاعر العاطفية التي جسدها بطل UFC للوزن الثقيل مرتين وأيقونة رياضة MMA للفنون القتالية.

فيلم The Smashing Machine الذي يعرض اليوم الإثنين ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ 82، يمثل المحاولة الدرامية الجادة الأولى للنجم دواين جونسون، المعروف عالميًا بلقب «ذا روك»، من إخراج بيني سافدي وبطولة إيميلي بلانت.

«ذا روك» عن تحوله الدرامي: صوت بداخلي كان يطالبني بالمزيد

وقال دواين جونسون عن تحوله غير المعتاد من أفلام الحركة والمغامرات إلى الأفلام الدرامية النفسية الجادة: «هذا التحول كان شيئًا أتوق للقيام به. لقد كنت محظوظًا جدًا في مسيرتي وما صنعته من أفلام، لكن كان هناك صوت صغير بداخلي يقول: وماذا لو أستطيع أن أفعل المزيد؟ أريد أن أفعل المزيد، وكيف سيكون شكل ذلك؟».

دموع الصخرة في فينيسيا

انفعل جونسون وهو يتحدث عن صراع مارك كير الشخصي وقال وهو يوشك على البكاء: «مارك كان أعظم مقاتل في العالم في وقت من الأوقات، لكن هذا الفيلم لا يتعلق بالقتال فقط – إنه قصة حب. قصة حب بين مارك ودون في هذه العلاقة، وقصة حب بين مارك وما كان يفعله – صراعه مع محاولته تقديم الأفضل في الحلبة، تحدياته وتغلبه عليها. كما تعلمون، مارك تعرض لجرعتين زائدتين، وهو محظوظ أنه لا يزال حيًا – وهذا جزء مما يجعل هذه القصة مميزة للغاية».

زاد من تأثر الجميع بالموقف التعبيرات التي ظهرت بوضوح على وجه مارك كير الذي كان حاضرًا في الصفوف الأولى خلال المؤتمر الصحفي في فينيسيا.

مارك كير في الصف الأول من المؤتمر الصحفي – صورة خاصة لسيدتي تصوير معتز الشافعي

بلانت «أفضل صديقة» وجسر العبور نحو الدراما

المواقف الإنسانية لم تتوقف عند هذا الحد، فقد تأثر دواين بشدة عند الحديث عن دعم بطلة الفيلم إميلي بلانت Emily Blunt، وجهود المخرج بيني سافدي، للخروج بأفضل نسخة من العمل، وأشاد جونسون ببلانت واصفًا إياها بـ«أفضل صديقة»، وأكد أنها كانت حاسمة في مساعدته على خوض هذا التحول الدرامي في مسيرته.

وأضاف: «منذ أن عملنا معًا في Jungle Cruise، كانت تشجعني وتؤمن بي، وقالت لي: هناك مكان تستطيع أن تضع فيه كل ما مررت به في طفولتك. كنت قريبًا جدًا من إميلي وشاركتها الكثير مما مررت به، فقالت: هذا المكان هو ما تحبه، وهو التمثيل – وأنا معك، فلنفعل ذلك معًا. ثم جاء بيني من الجهة الأخرى قائلاً: لديكما أنتما الاثنان، فلننطلق. لذلك لم يكن بإمكاني أن أخوض هذا التحول دون وجود أفضل صديقة تدعمني وتشجعني».

تعاون استثنائي بين جونسون وبلانت وسافدي

يمثل The Smashing Machine أول تجربة إخراجية طويلة لبيني سافدي بعيدًا عن شقيقه جوش سافدي، حيث اشتهرا سويًا بسلسلة من أفلام الإثارة ذات الطابع الخاص مثل Good Time (2017) مع روبرت باتينسون، وUncut Gems (2019) مع آدم ساندلر. كما شارك سافدي في ابتكار المسلسل التلفزيوني The Curse (2023) مع ناثان فيلدر.

من الحركة إلى الدراما: قفزة جريئة للصخرة

يمثل فيلم The Smashing Machine قفزة جريئة من عالم أفلام الحركة والإبهار، الذي اشتهر به جونسون كواحد من أكبر نجوم السينما في العالم، إلى سينما درامية مجردة يقودها الأداء العاطفي. الترقب للفيلم كان شديدًا بين عشاق الحركة وعشاق السينما على حد سواء، فيما يستعد النقاد لتحليل قدرات جونسون الدرامية وإمكاناته في سباق الأوسكار.

صعود مارك كير ومعركة الخلاص

كتب وأخرج بيني سافدي الفيلم، حيث يجسد دواين جونسون شخصية مارك كير، بطل UFC للوزن الثقيل مرتين وأيقونة رياضة MMA. يتتبع الفيلم صعود كير الصاروخي في تسعينيات القرن الماضي خلال الحقبة العنيفة لرياضة الفنون القتالية المختلطة، وصراعاته الشخصية خارج الحلبة، بما في ذلك معركته القاسية مع عقاقير المسكنات.

الفيلم مستوحى من المسيرة الحقيقية لكير، التي وثقتها HBO في فيلم وثائقي عام 2002 بالعنوان نفسه، ويغوص في ألمه ومحاولاته للخلاص.

تشارك إميلي بلانت في البطولة بدور زوجته «دون ستيبلز»، مضيفة أبعادًا جديدة إلى الكيمياء التي جمعتها بجونسون سابقًا في فيلم Jungle Cruise. بلانت، المقربة من جونسون في الحياة الواقعية، لعبت دورًا محوريًا في جمع المخرج والبطولة معًا بعد أن التقت سافدي أثناء تصوير Oppenheimer، حيث شاركت فيه.

رؤية المخرج: «تعاطف جذري»

في بيان رسمي قبيل المهرجان، شرح سافدي رؤيته للفيلم قائلاً:«The Smashing Machine: تعبير صوتي مثالي يستحضر صور السيطرة والتدمير بسهولة. كان مارك كير بالفعل هو The Smashing Machine. قوته امتدت إلى ما هو أبعد من الحلبة لأنه امتلك قدرة فريدة على محاولة شرح مشاعره... كنا أنا ودواين وإيميلي نفكر: كيف يكون شعور أن تكون مارك كير حقًا؟ كيف يكون شعور أن تكون دون ستيبلز؟ أردنا أن نتعاطف مع هذه الشخصيات وكأن مشاعرها هي مشاعرنا. أطلقت على هذا نوعًا من "التعاطف الجذري". أولًا، لأن التعاطف يجب أن يكون رائعًا، وثانيًا، لأنني أردت أن يكون هذا الفيلم بمثابة ذكرى لكل من يشاهده».

العرض العالمي وحفل في قصر تاريخي

ستطرح شركة A24 فيلم The Smashing Machine في دور العرض الأميركية يوم 3 أكتوبر المقبل. أما في فينيسيا، فيُقام مساء الإثنين حفل فاخر في قصر تاريخي للاحتفال بالعرض العالمي الأول للفيلم، بحضور سافدي وجونسون وبلانت، إضافة إلى البطل الحقيقي مارك كير.

