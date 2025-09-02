من مرض طويل الى مواقف صعبة… داليا البحيري تصف صيفها بـ”الأسوأ”

كشفت الممثّلة المصريّة داليا البحيري عن معاناتها خلال موسم الصّيف الجاري، واصفةً إيّاه بأنّه “من أسوأ الصّيفيّات” الّتي مرّت بها، على الرغم من حبّها الكبير لفصل الصّيف وما يحمله من أجواء مميّزة.

وقالت البحيري، في منشور عبر حسابها على “إنستغرام”، إنّها اعتادت الاستمتاع بالصّيف، من بحر وشمس ولمّة عائليّة وطقوس خاصّة، إلّا أنّ هذا العام كان مختلفًا تمامًا، إذ واجهت ضغوطًا شديدة بسبب انتقالها المفاجئ من منزل إلى آخر، وهذا ما انعكس سلبًا على حالتها الصّحّيّة.

وأضافت أنّها عانت وعكة صحّيّة استمرّت لأسابيع، شبّهتها بالإنفلونزا أو “كورونا”، مشيرة إلى أنّ زوجها حسن أصيب بالعدوى وتدهورت حالته حتّى استدعت دخولهما المستشفى. وبعد ساعات طويلة في غرفة طوارئ شديدة البرودة، ازدادت حالتها سوءًا مجدّدًا، لتقضي معظم الصّيف طريحة الفراش.

وتابعت البحيري أنّ موسمها الصّعب اكتمل بواقعة تعرّض إطار سيارتها للتّلف أثناء قيادتها عائدة من السّاحل إلى القاهرة، لكنّها نجت من الحادث بفضل “لطف الله”، مقدّمةً شكرها لرجال المرور الّذين ساعدوها في استبدال الإطار رغم انشغالهم بمهام أمنية.

واختتمت البحيري رسالتها بالقول إنّها، رغم كلّ الظّروف والمشقّات، ستظلّ تحبّ الصّيف وتفضّله، طالبةً من متابعيها الدّعاء لها بالشّفاء العاجل.