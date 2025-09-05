هالة صدقي تُتوّج مسيرتها بتكريم مميّز

تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائي، في دورته الثانية التي تحمل اسم الكاتب الكبير وحيد حامد، عن تكريم الممثلة هالة صدقي، وذلك خلال حفل الافتتاح المقرر إقامته يوم الثلاثاء ٩ سبتمبر، على مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

كما أعلنت إدارة المهرجان مؤخرًا عن ضيوف شرف الدورة، وهم النجمة إلهام شاهين والمخرج مروان حامد، إلى جانب تكريم عدد من نجوم الفن.

وكانت إدارة المهرجان قد استقبلت نحو ٨١٠ أفلام من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة في المسابقة الرسمية.

وقالت عزة أبو اليزيد، رئيسة المهرجان، إن من أبرز شروط المشاركة في هذه الدورة ألا تتجاوز مدة الفيلم ٥ دقائق في المسابقة الأولى، و١٥ دقيقة في المسابقة الثانية، بما في ذلك التترين، وألا يكون قد تم عرضه مسبقًا على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي، وأن يكون من إنتاج ما بعد يناير ٢٠٢٤، إلى جانب عدد من الشروط الأخرى.

ويتولى الناقد الفني أحمد سعد الدين منصب مدير الدورة الثانية للمهرجان.