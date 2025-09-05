عقب رحيله: كم تقدّر ثروة جورجيو أرماني ومَن سيرثه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 05:05 مساءً - دوماً، ما كان من المعروف عن جورجيو أرماني أنه يعطي عمله الأولوية في حياته؛ حيث كان ينخرط في كلّ جانب من جوانب علامته التِجارية وعروض الأزياء؛ فقد بنى من خلالهما إمبراطورية جورج أرماني التي تقدّر بمليارات الدولارات.

وعقب الإعلان عن وفاته بالأمس، أفاد عددٌ من التقارير أن إدارة مجموعة أرماني الشهيرة، سيتم تقسيمها بين ستة ورثة تم اختيارهم بعناية.

وكان نبأ وفاة جورجيو أرماني قد جاء قبل أسابيع قليلة من الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس علامته التِجارية، والتي كان من المقرر إقامتها في أسبوع الموضة بـ ميلانو.

جورجيو أرماني حدّد خلفاءه بنفسه

عقب الإعلان عن وفاةتساءل عددٌ كبير من عشاق الموضة عمن سيخلفه، ومَن سيرث ثروته التي تُقدّر بمليارات الدولارات؛ حيث كانت شركة رائد تصميم الأزياء، قد حققت إيرادات سنوية بلغت 2.7 مليار دولار، فيما تجاوزت قيمة استثماراته بالشركة 12.1 مليار دولار، بما في ذلك الملابس والأكسسوارات وأثاث المنازل والعطور ومستحضرات التجميل والكتب والزهور، وصولاً للشوكولاتة. هذا بجانب امتلاكه لفريق كرة السلة أوليمبيا ميلانو، وأيضاً ليخت ضخم بطول 200 قدم بلغت تكلفته 60 مليون دولار، واستغرق بناؤه 30 شهراً.

وفي أغسطس، كان جورجيو أرماني قد صرّح لصحيفة "فاينانشال تايمز" بأنه يُريد أن يكون زملاؤه من بين خلفائه وأفراد عائلته؛ حيث إنه لم يتزوج ولم يُنجب أطفالاً. وكانت تقارير الشركة ووسائل الإعلام قد أشارت إلى أن من بين خلفائه، شقيقته روزانا وابنتي أخته، وابن أخيه، وشريكه ومساعده ليو ديل أوركو، بالإضافة إلى مؤسسة خيرية.

وبشكلٍ فعلي، يشغل هؤلاء الخلفاء مناصب في مجلس إدارة الشركة، ومن ضمنهم أبناء وبنات أخيه الذين يتولَّون مناصب قيادية في دار الأزياء الفاخرة. ومن المنتظَر وفقاً للتقارير، أن يحصلوا على أسهم وفقاً للنظام الأساسي الذي وضعه جورجيو أرماني عام 2016؛ حيث أسس مؤسسة هدفها حماية حوكمة أصول المجموعة، والحفاظ على المبادئ التي صاغها بنفسه لمسيرة العلامة. وأوضح أرماني عام 2017 أن هذه الآلية ضرورية لمساعدة ورثته على التعايش وتفادي أيّة صراعات قد تهدد الشركة. وتملك المؤسسة حالياً حصة رمزية، لكنها مرشّحة للحصول على نسبة أكبر بعد وفاته، إلى جانب الورثة الذين سيقودون المجموعة وفق النظام الجديد. ويشدد هذا النظام على نهج حذِر في الاستحواذات، ويقسّم رأس المال إلى فئات بصلاحيات مختلفة، كما يفرض أن أيّ إدراج في البورصة لا يتم إلا بعد خمس سنوات من دخول النظام حيّز التنفيذ، وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة؛ لضمان استمرار إرث أرماني وحماية هوية علامته.

وكان جورجيو أرماني قد صرّح لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "تتمثل خططي للخلافة في انتقالٍ تدريجي للمسؤوليات التي لطالما تولّيتُها، إلى أقرب المقربين مني". حيث أشار إلى ديل أوركو رئيس قسم تصميم الأزياء الرجالية، بالإضافة إلى عائلته و"فريق العمل بأكمله"، على حدّ قوله؛ مؤكداً خلال تصريحاته: "أود أن تكون الخلافة طبيعية وليست لحظة انقطاع". ويُعَد ديل أوركو الذي يدير ملابس الرجال لجميع مجموعات دار الأزياء، خليفةً منطقياً؛ فحينما كان أرماني متحفظاً بشأن علاقاته، قال إن ديل أوركو هو الشخص الأقرب إليه، وقد عاشا معاً لسنوات عديدة.

مهرجان فينيسيا السينمائي ينعى جورجيو أرماني

يُذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي كان قد نعى مُصمم الأزياء الإيطالي الشهير، والذي تم الإعلان عن وفاته أمس الخميس، بالتزامن مع الأيام الأخيرة للدورة الـ82 من المهرجان.

وكانت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي قد أصدرت نعياً للراحل جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل جورجيو أرماني عبقري فن الموضة والأناقة الإيطالي ورائد الأعمال الاستثنائي، في الوقت الذي تُقام فيه الدورة الثانية والثمانون من المهرجان على قدمٍ وساق، ونتذكره ببالغ الحزن والأسى".

وكان أسطورة الموضة جورجيو أرماني تربطه علاقات قوية بمهرجان فينيسيا السينمائي كضيف دائم، وتعود علاقته بالمهرجان لعقود من الزمن، كما تُعَد علامة "أرماني بيوتي" إحدى أفرع إمبراطورية أرماني للأزياء الراعي الرئيسي للمهرجان.

