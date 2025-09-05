بعد زفافهما .. مينا مسعود يكشف عن جلسة تصوير مميزة مع إميلي شاه من زواجهما

مينا مسعود وإميلي شاه بجلسة تصوير مميزة من زفافهما

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 07:07 مساءً - يواصل بطل فيلم "علاء الدين" النجم المصري العالمي، الاحتفال بزفافه على الممثلة الأمريكية ذات الأصول الهندية إميلي شاه و الذي أقيم مؤخرًا في إيطاليا وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.وقد شارك مسعود مؤخرًا جلسة تصوير رومانسية مميزة، جمعته بالعروس؛ وذلك عبر حسابه الشخصي من موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".نشر النجمعددًا من الصور خلالرومانسية مميزة، جمعته بزوجته الفنانة إميلي شاه من أجواء احتفالهم بزفافهم، وقد ظهر مينا ببدلة كلاسيكية رسمية جمعت بين الأبيض والأسود، أما إميلي فظهرت بفستان أبيض قصير نصف كم، مع اعتماد مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، وتسريحة شعر ذيل حصان مرتفع مع غرة أمامية على أحد جانبي وجهها.وقد علقعلى الصور قائلًا : " بداية شيء ساحر".وقد لاقت صورهما تفاعل جمهور ومحبي العروسين الذين أشادوا بجمال جلسة التصوير وإنسجام العروسين وعلاقة الحب والرومانسية التي جمعتهما، متمنين لهم حياة سعيدة.في أجواء مميزة جمعت بين العادات الهندية التقليدية والغربي الكلاسيكي؛ كان النجم المصري العالمي، قد احتفل بحفل زفافه على الممثلة الأمريكية ذات الأصول الهندية إميلي شاه؛ وذلك على مدار ثلاثة أيام وصفت بـ "الأسطورية".حيث جاء الحفل الأول على الطابع الهندي، وظهر الثنائي وهما يمارسان الطقوس المستوحاة من الثقافة الهندية؛ كما ارتديا الزي الهندي التقليدي؛ حيث ظهر مسعود ببدلة هندية مطرزة باللون الأبيض، فيما ظهرت العروس بساري لامع باللون الأحمر.أما في الحفل الثاني فقد اختار العروسان الطابع الغربي العصري ليميز الحفل؛ حيث ارتدى مينا بدلة كلاسيكية سوداء أنيقة، أما العروس فاختارت فستانًا أبيض أنيق من الساتان بدون أكمام، مع طرحة زفاف طويلة ممتدة إلى الأرض من التول، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة الويفي الأنيقة، مع اعتماد مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.وجاء الاحتفال وسط أجواء سيطر عليها البهجة والرومانسية وتصفيق الحضور، وعلق مينا مسعود على الفيديو قائلًا : "حفل زفاف أحلامنا".أطلعوا على مينا مسعود يُعلن بأن أحمد السقا بالنسبة له نجم الأكشنوقد روى النجممن خلال برنامج "معكم مني الشاذلي"، إن قصة حبه مع إميلي شاه بدأت في مدينة لوس أنجلوس في أثناء إقامته هناك.وأضاف: "قابلنا بعض لما كنت عايش في لوس أنجلوس، وتعرفنا على بعض لفترة قبل ما ندخل في علاقة رسمية. قعدنا سنة كاملة نتعرف على بعض، كنت بسافر لشغلي وهي كمان بتسافر كتير، لأنها ممثلة وبتشتغل في الإنتاج، ووالدها منتج كبير في الهند".وأوضح مينا أن ما جذب انتباهه لإميلي هو شخصيتها الدافئة وبعض الطباع التي جعلته يشعر أنها قريبة من المصريين.وتابع: "والدها هندي ووالدتها أمريكية، وأكثر حاجة حبيتها فيها إنها فكرتني بالمصريين. عندها نفس الانطباعات والروح. بتعرف تطبخ كويس وبتعمل حاجات كتير بحبها. وفي أكلة هندية بحبها اسمها بالمصري بامية، بس بيعملوها بطريقتهم.أكد مينا أن العلاقة بين الأسرتين تسودها أجواء من المحبة والاحترام المتبادل، ما ساعد على ترسيخ العلاقة بينهما: من ناحيتنا وناحية أسرتها، في احترام ومحبة متبادلة، وده ساعد العلاقة تبقى أقوى.وفي لقاء حصري مع مجلة "HELLO" أعلن الثنائيوإميلي شاه خطبتهما عبر نشر صورٍ من جلسة التصوير الرسمية الأولى لهما كثنائي، والتي تم تصويرها من اليابان، المكان الذي اختاره مينا مسعود، البالغ من العمر 33 عاماً، لعرض الزواج على حبيبة عمره كما وصفها. وقد عبّر مينا عن حماسه خلال اللقاء وقال: "في موعدنا الأول، شعرتُ أني أريد حقًا أن أتزوج هذه المرأة".بينما قالت إميلي، 29 عامًا: "الوطن بالنسبة لي هو أينما تكون مينا". وتابع مينا حديثه قائلًا: "إميلي مختلفة تمامًا عني. تقول ما تشعر به وبماذا تفكر، وأحب ذلك فيها لأنها جعلتني أخرج ما بداخلي دون تفكير. لقد كنت بحاجة إليها بالتأكيد في حياتي".يذكر أن تألق النجم العالميمن خلال فيلم "في عز الضهر"، والذي واجه سلسلة من التأجيلات استمرت أكثر من عامين، حيث انطلق تصوير الفيلم في فبراير من عام 2021 وتم الانتهاء من آخر مشاهده في عام 2022. وشارك في بطولته بجانب، عدد كبير من الفنانين، منهم إيمان العاصي،، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.يعتبر فيلم "في عز الضهر" هو أول فيلم مصري من بطولة النجم العالمي، وتدور أحداث الفيلم حول شاب مصري يتم تجنيده في شبكة مافيا دولية ويصبح أصغر عضو فيها، قبل أن يتورط في مهمة خطيرة على الأراضي المصرية، لتتشابك الأحداث بين محاولاته للنجاة وصراعه الداخلي بين الولاء لجذوره ومحاولة الهرب من قبضة المافيا.قد يعجبكم الممثل المصري الكندي مينا مسعود: أبواب النجاح تفتح بمفاتيح التجربةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».