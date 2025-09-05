مفاجأة سارة عن شيرين عبد الوهاب.. الشاعر تامر حسين يوضح الأمر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 07:07 مساءً - في مفاجأة سارة لكل محبي وجمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، حرص الشاعر الغنائي تامر حسين على طمأنة الجمهور على تطورات حالتها الصحية، كاشفًا عن عودتها قريبًا إلى جمهورها من خلال أغنية وطنية؛ وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس".
وأكمل تامر حسين: "وهننزل أغنية (غالية علينا يا بلادنا ) بالنسخة الماستر إهداء مِننا جميعاً لبلدنا الغالية مصر مِن كُل صناع العمل .. تامر حسين .. عمرو مصطفى .. توما .. هانى محروس".
أطلعوا على محمد منير يوجه رسالة مؤثرة لـ شيرين: موهبة لا تتكرر — Tamer hussien (@tamerhussein)
وأضافت شيرين، قائلة: "عشان كده لا يمكن ألغي توكيلاتي عنده، اختلاف وجهات النظر أحياناً بيتسبب في خلافات بسيطة نقدر نحلها، وده اللي حصل فعلاً.. حابة بس أقول إن الأستاذ ياسر كان وهيفضل المحامي بتاعي ومعنديش محامي غيره".
وتابع نص البيان: "كما تشدد شيرين على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخباراً أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها".
— Sherine Abdel-Wahab (@Sherinthesinger)
يمكنكم قراءة شيرين عبد الوهاب تنوي السفر والعزلة.. صديق مقرب يكشف التفاصيل
لسه مطمن على حبيبتى وأختى الفنانة شيرين عبد الوهاب وزى الفل الحمد لله وبتسلم عليكم
وهننزل أغنية (غالية علينا يا بلادنا ) بالنسخة الماستر إهداء مِننا جميعاً لبلدنا الغالية مصر مِن كُل صناع العمل .. تامر حسين .. عمرو مصطفى .. توما .. هانى محروس
أطلعوا على محمد منير يوجه رسالة مؤثرة لـ شيرين: موهبة لا تتكرر — Tamer hussien (@tamerhussein)
لسه مطمن على حبيبتى وأختى الفنانة شيرين عبد الوهاب وزى الفل الحمد لله وبتسلم عليكم وهننزل أغنية (غالية علينا يا بلادنا ) بالنسخة الماستر إهداء مِننا جميعاً لبلدنا الغالية مصر مِن كُل صناع العمل 🇪🇬— Tamer hussien (@tamerhussein) September 4, 2025
شيرين عبد الوهاب تسوي خلافها مع محاميهاجاء منشور تامر حسين بالتزامن مع إنهاء شيرين عبد الوهاب خلافها مع محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، وقالت شيرين عبد الوهاب، من خلال بيانٍ توضيحي، "أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب، إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قنطوش هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل عادي بين الأخوات.. الأستاذ ياسر أخ وصديق ومن أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي، وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".
وأضافت شيرين، قائلة: "عشان كده لا يمكن ألغي توكيلاتي عنده، اختلاف وجهات النظر أحياناً بيتسبب في خلافات بسيطة نقدر نحلها، وده اللي حصل فعلاً.. حابة بس أقول إن الأستاذ ياسر كان وهيفضل المحامي بتاعي ومعنديش محامي غيره".
أزمة شيرين وياسر قنطوشيُشار إلى أن شيرين كانت تحدثت مؤخرًا عن أزمتها مع محاميها ياسر قنطوش وقامت بإعلان إنهاء تعاونها معه وأصدرت بياناً عبر حسابها على موقع التدوينات "إكس" قالت فيه: "تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً، وتؤكد شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب—سواء كانت جميلة أو صعبة— منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها".
وتابع نص البيان: "كما تشدد شيرين على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخباراً أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها".
— Sherine Abdel-Wahab (@Sherinthesinger)
بيان صحفي— Sherine Abdel-Wahab (@Sherinthesinger) August 23, 2025
تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً.
وتؤكد شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف…
يمكنكم قراءة شيرين عبد الوهاب تنوي السفر والعزلة.. صديق مقرب يكشف التفاصيل
