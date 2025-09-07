بالصور- جنيفر لوبيز تستعرض قصرها الجديد بعد انفصالها عن بن أفليك

كشفت الفنانة والممثلة جنيفر لوبيز عن لمحات من داخل قصرها الجديد في Hidden Hills بقيمة ١٨ مليون دولار، وذلك عبر إنستغرام قبل ساعات من حضورها حفل الذكرى ٢٥ لمؤسسة YES Scholars في لوس أنجلوس.

المنزل الذي انتقلت إليه مؤخرًا بعد انفصالها عن بن أفليك يتميّز بديكور عصري وحدائق واسعة، ويقع في منطقة يسكنها مشاهير مثل كيم وكايلي كارداشيان.

وفي الأمسية نفسها، خطفت لوبيز الأنظار بفستان أنيق من الورود في حفل حضره عدد كبير من النجوم.

بعيدًا عن العقارات والسجادة الحمراء، تستعد لوبيز لواحد من أكثر أدوارها طموحًا حتى الآن، حيث تلعب البطولة في الفيلم الموسيقي (Kiss of the Spider Woman) المقرّر صدوره في أكتوبر المقبل. المخرج بيل كوندون أشاد بدورها الكبير في إنجاز العمل، مؤكدًا أن الفيلم ما كان ليرى النور لولاها، واصفًا إياها بالنجمة الاستثنائية التي تجمع بين التمثيل والغناء والرقص.

وعند عمر ٥٦ عامًا، تثبت لوبيز أنها توازن بين التجديد الفني والحفاظ على إرثها الفني، إذ وجدت في منزلها الجديد ملاذًا شخصيًا، بينما تواصل تألقها على الشاشة وفي المناسبات العامة. فمن بداياتها في حي برونكس إلى مكانتها الحالية كواحدة من أبرز نجمات هوليوود متعددة المواهب، تؤكد لوبيز أنها لا تعرف التوقف.