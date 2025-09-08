ليدي غاغا تُهدي جائزة فنان العام بـ جوائز MTV VMAs إلى خطيبها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 06:58 صباحاً - خلال حفل توزيع جوائز MTV VMAs تسلمت النجمة ليدي غاغا جائزة فنان العام، وقد أهدت الجائزة لخطيبها مايكل بولانسكي البالغ من العمر 41 عامًا، والذي كانت قد تمت خطبتهما في العام الماضي.

ليدي غاغا إلى خطيبها: "أهدي هذا إليك"

وقالت النجمة ليدي غاغا خلال كلمتها لإهداء الجائزة إلى خطيبها: "إلى شريكي في كل شيء مايكل، كان قضاء هذا العام معك حلمًا جميلًا للغاية. لقد كنت شريكي في كل خطوة في الطريق، أهدي هذا إليك.. إلى حبيبي".

وعقب إلقاء كلمتها غادرت ليدي غاغا حفل توزيع جوائز الفيديو الموسيقي، وأعلنت للجمهور بأنها اضطرت للعودة مُسرعةً إلى مانهاتن للوصول إلى ماديسون سكوير غاردن، لتقوم بإحياء حفلًا غنائيًا ضمن جولتها الأخيرة، وكانت قد سجّلت النجمة أداءها في حفل جوائز الفيديو الموسيقي مُسبقًا في حفل MSG الليلة السابقة، الذي تم بثّه خلال الحفل.

خطوبة ليدي غاغا و مايكل بولانسكي

يُذكر أن خطوبة المغنية والممثلة الشهيرة ليدي غاغا إلى رجل الأعمال والمستثمر التكنولوجي مايكل بولانسكي، تُعد من أشهر الخطبات في عام 2024 حيث كانا قد أعلنا خطبتهما بشكلٍ عفوي خلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس، والتي أدت فيها ليدي غاغا أداءً مميزاً بحفل الافتتاح، وبعدها قدمت مايكل بولانسكي إلى رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال بأنه "خطيبها"، ومن هنا انتشرت أخبار ارتباطهما رسمياً، وبدءا بالفعل في الظهور العلني معاً، مثل ظهورهما في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ81.

يُذكر أن الثنائي ارتبطا ببعضهما عام 2020، وتم كشف الأمر بعدما تم تصويرهما في حفل ليلة رأس السنة في لاس فيغاس وأعلنا عن علاقتهما رسمياً عبر إنستغرام في مباراة السوبر بول 2020 في ميامي.

وفي ظهورٍ سابق لـ ليدي غاغا تحدثت عن خطيبها قائلة: "أنا أحب خطيبي كثيراً، إنه أفضل صديق لي، إنه شريكي، وأشعر بالأمان معه، كما أشعر بأنه عندما تكون مع أفضل صديق لك، يتغير كل شيء".

يُذكر أن ليدي غاغا كانت قد تصدرت قائمة الترشيحات بـ12 ترشيحاً، من بينها "فيديو العام" و"أفضل فنان" و"أفضل ألبوم"، لتُسجل بذلك ثالث مرة في مسيرتها تتصدر ترشيحات؛ بعد أن حققت 13 ترشيحاً عام 2010، و9 ترشيحات عام 2020.

وكان حفل توزيع جوائز MTV VMAs تم إقامته منذ قليل في قاعة UBS Arena بنيويورك، وقدم الحفل إل إل كول جيه LL Cool Jالبالغ من العمر 57 عاماً وهي المرة الأولى التي يقدم فيها الحفل منفرداً، حيث سبق له أن شارك في تقديم حفل الجوائز عام 2022، إلى جانب جاك هارلو.

