شارون أوزبورن تتحدث للمرة الأولى بعد وفاة زوجها أوزي أوزبورن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - منذ أن تُوفي أوزي أوزبورن في يوليو الماضي، لم تدلِ زوجته شارون أوزبورن Sharon Osbourne بأي تعليق أو بيان، بل التزمت الصمت في أكثر الأوقات تتصدر فيها الخصوصية والهدوء المشهد. والآن، وبعد مرور شهرين على وفاته، كسرت شارون صمتها، وتحدثت للمرة الأولى من خلال مشاركة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

شارون أوزبورن في أول تعليق لها بعد وفاة زوجها أوزي أوزبورن

View this post on Instagram A post shared by Sharon Osbourne (@sharonosbourne)

شاركت نجمة التلفزيون البريطانية، شارون أوزبورن، البالغة من العمر 72 عاماً، مقطع فيديو مع ابنتها كيلي، في أثناء رحلة صيد مع صقور، ومن تعليقها توجهت بالشكر لكل من ساندها ودعمها في محنتها بعد وفاة زوجها أوزي عن عمرٍ ناهز 76 عاماً في 22 من يوليو، كاشفة عن محاولاتها للتأقلم على الحياة الجديدة من دون شريك حياتها.

وبجانب مقطع الفيديو أرفقت تعليقاً جاء به: "ما زلت أجد صعوبةً في إيجاد الكلمات للتعبير عن مدى امتناني للحب والدعم الغامرين اللذين أظهرتموهما على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد منحتني تعليقاتكم ومنشوراتكم وتحياتكم راحةً أكبر مما تتخيلون. لم يمر أيٌّ من ذلك مرور الكرام، بل لقد رافقني طوال ليالٍ عديدة. على الرغم من أنني ما زلت أحاول التأقلم؛ فإنني أردت مشاركة بعض المخلوقات الرائعة التي أُتيحت لي فرصة قضاء فترة ما بعد الظهر معها".

وتابعت: "إن الرابط الذي تُكوِّنه مع هذه الطيور القوية مبنيٌّ كلياً على الثقة. ستختار الوقوف فوقك فقط إذا شعرت بأنك آمنٌ وغير خائفٍ منها. إنها رابطةٌ أعرفها جيداً، وكانت التجربة في غاية الروعة". واختتمت: "أحبكم جميعاً، وأشكركم من أعماق قلبي على هذا الحب الغامر الذي لا تزالون تُرسلونه إليَّ".

آخر مرة ظهرت بها شارون أوزبورن

ظهرت شارون أوزبورن آخر مرة في جنازة زوجها في مدينة برمنغهام، إنجلترا، عضو فرقة "بلاك ساباث" Black Sabbath عن عمرٍ ناهز الـ76 عاماً. وكانت قد أصدرت العائلة بيان خبر الوفاة، جاء كالتالي: "ببالغ الحزن والأسى نعلن وفاة حبيبنا أوزي أوزبورن، هذا الصباح كان مع عائلته مُحاطاً بالحب. نطلب من الجميع احترام خصوصية عائلتنا في هذا الوقت".

علاقة شارون أوزبورن وأوزي أوزبورن

التقت شارون بـ أوزي أوزبورن، وهي في عمر الـ18 عاماً، حينها كانت تعمل لدى والدها، الذي كان يدير فرقة بلاك ساباث Black Sabbath في ذلك الوقت. بدأت علاقتهما العاطفية تزدهر عندما طُرد أوزبورن من فرقة بلاك ساباث في عام 1979، وبدأت شارون في إدارة أعماله بوصفه فناناً منفرداً. تزوجا في 4 من يوليو 1982، ورُزقا 3 أبناء وهم: إيمي (1983)، كيلي (1984)، وجاك (1985).

