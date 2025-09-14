ملك زاهر تكشف كواليس التحضير لشخصية مريم في أزمة ثقة: استعانت بطبيب نفسي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 02:07 مساءً - لفتت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر أنظار جمهور مسلسل "أزمة ثقة" نحو شخصية "مريم" التي قدمتها خلال أحداثه بإتقان شديد، وبسبب ذلك نالت استحسان الكثير منهم. وعن كواليس التحضير لهذه الشخصية، كشفت "ملك" عن الخطوات التي اتبعتها لكي تقدمها بهذه الصورة المقنعة على الشاشة.

خوف وقلق

قالت الفنانة ملك أحمد زاهر، خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة "الحياة"، عندما قرأت السيناريو الخاص بالمسلسل، أبدت إعجابها الشديد بالشخصية التي سوف تتقمصها واصفة إياها بـ "الخطيرة"، ولكن في نفس الوقت شعرت بقلق وخوف، مكملة: "الشخصية على الورق خطيرة، بس اتخضيت وقلقت لما قرأتها".

أما عن التحضيرات الخاصة التي قامت بها "ملك" قبل تصوير مشاهدها في المسلسل، أوضحت بأنها ذهبت إلى طبيب نفسي ومدرب تمثيل من أجل معرفة أدق التفاصيل عن الدور الذي سوف تجسده، وذلك حتى لاتشعر بالحرج في حال مشاهدة أطباء للمسلسل.

وتابعت: "روحت لطبيب نفسي وكمان لمدرب تمثيل، عشان كنت خايفة جدًا الأطباء يتفرجوا على المسلسل ويقولوا اللي بقدمه مالوش أي علاقة بالأمراض النفسية.. عشان كده ركزت قوي في التفاصيل".

أزمة ثقة.. قصته وأبطاله

ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة وتم الانتهاء من تصويره العام الماضي، وهو من بطولة نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي،، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، إيهاب فهمي، محمد العمروسي، عبير منير، سمير بدير، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

وتدور قصة المسلسل في أجواء من الغموض والإثارة، حيث تبدأ القصة بجريمة قتل تقلب حياة الأبطال رأساً على عقب، لتضعهم في مواجهة مباشرة مع ماضٍ مليء بالصراعات، خصوصاً تلك المرتبطة بالمال والإرث والخلافات بين الأشقاء، ويجد أفراد العائلة أنفسهم أمام اختبار حقيقي لقوة الروابط التي تجمعهم، في ظل حالة من الشك وانعدام الثقة التي تهدد بتفككهم.

"سيد الناس" آخر أعمالها الدرامية

يشار إلى أن ملك زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سيد الناس"، وجاءت أحداثه ضمن إطار اجتماعي مشوق، فبعد وفاة والد جارحي، تنقلب حياة (جارحي) ويجسد شخصيته عمرو سعد تمامًا حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، ومحاط بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

وبجانب ملك زاهر، وعمرو سعد، قام ببطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم: إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

