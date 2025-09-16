أشرف عبد الباقي يطل على شاشتي الدراما والسينما في الموسم نفسه.. إليكم التفاصيل

مسلسل "ولد بنت شايب" على المنصات قريباً

أول تجربة إخراجية لـ زينة أشرف عبد الباقي في الدراما

فيلم "السادة الأفاضل" في أكتوبر المقبل بدور السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:58 مساءً - يستعد الفنانللظهور على شاشتيفي وقت واحد، حيث يتزامن عرض أعماله الدرامية "" على المنصات، مع طرح فيلم "" الذي يشارك عبد الباقي في بطولته بدور العرض السينمائي ليؤكد حضوره المستمر في السينما والدراما مؤخراً بعد مشاركته في رمضان الماضي خلال مسلسل "" بعد غياب.على مستوى الدراما ينتظر أشرف عبد الباقي عرض أحدث أعماله، مسلسل "" على منصة watch it وذلك أواخر شهر سبتمبر الجاري أو مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث تتواصل عمليات الدعاية الخاصة بالعمل مع اقتراب العرض؛ إذ تم طرح البوسترات الفردية والجماعية وكذلك الكشف عن طبيعة شخصيات العمل، على أن يُطرح البرومو الرسمي خلال الأيام المقبلة.قد تحبين قراءة.. أعمال روائية على شاشات السينما والتلفزيون في 2026مسلسل "" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتأتي طبيعة شخصياته كالتالي: أشرف عبد الباقي في دور رجل مسن متقاعد، فيما تقدم إنتصار شخصية خادمة تعيش معه، بينما يؤدي نبيل عيسى دور رجل أعمال محتال متخصص في تجارة العملات المشفرة، أما ليلى أحمد زاهر ومروان المسلماني فيظهران خلال الأحداث يعملان داخل شركة نبيل عيسى.المسلسل من بطولة: أشرف عبد الباقي، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، إنتصار، مروان المسلماني وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة محمد بركات، والسيناريو والحوار لأحمد الشماع والسيد عبد النبي، فيما تتولى الإخراج زينة أشرف عبد الباقي في أولى تجاربها بالدراما التلفزيونية، بعد أن قدمت تجربتها السينمائية الأولى في فيلم "" الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.وعلى جانب السينما، يشاركفي بطولة فيلم "السادة الأفاضل" المقرر طرحه في دور العرض خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث أطلق صناعه البرومو الأول مؤخرًا، والذي كشف عن ملامح قصة الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، حيث تتمحور أحداثه حول صراع بين عائلتين، الأولى تقيم في إحدى القرى الريفية، والأخرى بالقاهرة وتدخل العائلتان في مشاكل تنتج عنها العديد من المواقف الكوميدية.يمكنك قراءة أيضاً.. هكذا يظهر أشرف عبد الباقي في قلبي ومفتاحه.. رمضان 2025فيلم ""يأتي من بطولة: محمد ممدوح، طه دسوقي، أشرف عبد الباقي، بيومي فؤاد، محمد شاهين، ناهد السباعي، هنادي مهنى، إنتصار، علي صبحي، إسماعيل فرغلي، ميشيل ميلاد، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، ويسجل الفيلم ثالث تجارب المخرج كريم الشناوي في السينما بعدما قدم فيلمي "عيار ناري" و"ضي".

