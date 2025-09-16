مسلسلات رمضان 2026.. النجوم يراهنون على صُنّاع نجاحهم

ياسمين عبد العزيز تُجدد التعاون مع صُنّاع "وتقابل حبيب"

View this post on Instagram A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)

أحمد العوضي يدخل القائمة

https://www.instagram.com/p/DHT3Ou1IydW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHT3Ou1IydW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHT3Ou1IydW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

دينا الشربيني مع صُنّاع "كامل العدد"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 11:04 مساءً - يشهد موسم، اتجاه عددًا من نجوم الدراما لتجديد التعاون مع مؤلفين ومخرجين، سبق وحققوا نجاحات مشتركة، لاسيما خلال الموسم الماضي، إذ صار هناك حالة من الثقة علاوة على "الكيمياء الفنية" التي تُسهم في خروج مسلسل تلفزيوني بشكلٍ مميز، ووراءه كواليس مرنة دون مشاحنات.ياسمين عبد العزيز تتصدر تلك القائمة التي تُجدد فيها التعاون مع المؤلف عمرو محمود ياسين، واللذان حققان نجاحات ضخمة خلال السنوات الماضية، بداية من مسلسل "ونحب تاني ليه" عام 2020، مرورًا بمسلسل بـ"اللي مالوش كبير"، وصولًا إلى "وتقابل حبيب"، إذ سيُشاركها في مشروعها الدرامي الجديد، المُرتقب تقديمه في رمضان 2026.كما تُجدد ياسمين، تعاونها مع المخرج محمد الخبيري، في المسلسل الجديد، بعدما تعاونت معه الموسم الماضي، في "وتقابل حبيب" كمُخرج للعمل برمته، كما عمل كمخرج للوحدة الثانية في مسلسل "اللي مالوش كبير" عام 2021.وللعام الثالث على التوالي، يتعاون الفنان أحمد العوضي مع السيناريست محمود حمدان، ضمن موسم مسلسلات رمضان 2026، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "علي كلاي"، بعدما قدّما سويا مسلسلي "حق عرب" عام 2024، و"فهد البطل" الموسم الماضي، إذ يُحضران لقصة شعبية يبتعد فيها عن الصورة التقليدية للبطل الشعبي.تكرار التعاون لم يقتصر على المؤلف فحسب، بل سيمتد إلى المخرج أيضًا، حيث قرر العوضي، العمل مع المخرج محمد عبد السلام، بعد تعاونهما الفني الأول في رمضان 2025، من خلال "فهد البطل" الذي تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، طوال عرضه.يخوض الفنانمغامرة فنية جريئة في مسلسله الجديد "علي كلاي"، حيث سيتناول العمل قضية الاتجار بالأعضاء البشرية ‏كموضوع رئيسي، من خلال الغوص في عالمها السري المعقد وما يحويه من تفاصيل وأسرار غامضة.أما الفنانة دينا الشربيني، قررت التعاون مع صُنّاع مسلسلها الشهير "كامل العدد" بأجزاءه الثلاثة، لتمتد رحلة التعاون على مدار أربعة أعوام متتالية، حيث ستُخوض منافسات رمضان 2026، بمسلسل جديد يحمل اسم "أشهد يا ليل" تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، فيما يُقاسمها البطولة الفنان آسر ياسين في أول تعاون فني بينهما.يمكنك قراءة.. الغائبون عن موسم مسلسلات رمضان 2026.. أبرزهم منى زكيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».