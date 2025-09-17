الإعلان عن الفائزين بجوائز جوائز سيول الدولية للدراما 2025

قائمة حفل جوائز سيول الدولية للدراما 2025

Winners Of The Seoul International Drama Awards 2025https://t.co/K2ybTSyS7X pic.twitter.com/Hw4rtsUwBJ — Soompi (@soompi) September 16, 2025

جائزة الطائر الذهبي Golden Bird Prize: بن ستيلر Ben Stiller عن مسلسل Severance (الموسم الثاني).

المسابقة الدولية International Competition

الجائزة الكبرى Grand Prize: مسلسل Adolescence – المملكة المتحدة.

أفضل فيلم تلفزيوني (Best TV Movie): The Son – كوريا الجنوبية.

أفضل مسلسل قصير (Best Miniseries): Pachinko (الموسم الثاني) – الولايات المتحدة.

أفضل مسلسل درامي طويل (Series): The Good & The Bad – تركيا.

أفضل مخرج Best Director: هيروكازو كورييدا Hirokazu Koreeda (Asura)، فيليب بارانتيني Philip Barantini (Adolescence).

أفضل كاتب سيناريو Best Screenwriter: دان إريكسون Dan Erickson (Severance – الموسم الثاني).

أفضل ممثل Best Actor: أوين كوبر Owen Cooper (Adolescence).

أفضل ممثلة Best Actress: كيت بلانشيت Cate Blanchett (Disclaimer)، كيم مين ها Kim Min Ha (Pachinko – الموسم الثاني).

الدعوات الدولية International Invitation

جائزة النجم الآسيوي المتميز Outstanding Asian Star:

كيم سون هو Kim Seon Ho (The Tyrant)، جيسو Jisoo (Newtopia) – كوريا الجنوبية.

ساكاغوتشي كينتارو Sakaguchi Kentaro (What Comes After Love) – اليابان.

باي يو Bai Yu (Bank on Me) – الصين.

فيلم راتشانون مهاوان Film Rachanun Mahawan (Pluto) – تايلاند.

دانيال باديلا Daniel Padilla (Incognito) – الفلبين.

آنا جوبلينغ Anna Jobling (Dear Love) – ماليزيا.

منافسة الدراما الكورية K-Drama Competition

أفضل دراما كورية (Outstanding Korean Drama): The Trauma Code: Heroes on Call، When Life Gives You Tangerines.

أفضل ممثل كوري Outstanding Korean Actor: جو جي هون Ju Ji Hoon (The Trauma Code: Heroes on Call).

أفضل ممثلة كورية Outstanding Korean Actress: آي يو IU (When Life Gives You Tangerines).

أفضل شارة موسيقية Outstanding Korean Drama OST: يونغ تاك Young Tak عن أغنية Unpredictable Life لمسلسل For Eagle Brothers.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - أعلنت إدارة حفلعن قائمتها الكاملة للفائزين في دورتها لهذا العام، وذلك قبيل الحفل الرسمي المقرر إقامته في الثاني من أكتوبر المقبل في قاعة KBS بالعاصمة الكورية. وشهدت القائمة فوز عدد من الأعمال والنجوم البارزين من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس التنوع والتميز الذي تتميز به هذه الجوائز المرموقة.— Soompi (@soompi)للمزيد من الأخبار: نجمات الدراما الكورية.. جمال أضاء الشاشة الآسيويةقد ترغبين في معرفة أفضل 5 مسلسلات كورية 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»