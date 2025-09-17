استعدادات العائلة المالكة البريطانية لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 02:16 مساءً - الإستعدادات على قدمٍ وساق لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب في ثاني زيارة له كرئيس أمريكي للمملكة المتحدة البريطانية، جاءت الأولى في عهد الملكة إليزابيث الراحلة عام 2019.

وفي التقرير التالي نستعرض استعدادات استقبال الرئيس الأمريكي التي استغرقت أسابيع.

استقبال الأمير ويليام وكيت ميدلتون للرئيس الأمريكي وزوجته

ستبدأ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، رسمياً باستقبال الأمير ويليام وكيت ميدلتون لهما داخل قصر وندسور، بتحية ملكية في وندسور وبرج لندن.

بعد ذلك سيتم اصطحاب الرئيس الأمريكي وزوجته إلى مراسم الاستقبال الرسمية، في جزء آخر من قصر وندسور، حيث سيستقبلهما الملك تشارلز والملكة كاميلا- التي غابت عن جنازة دوقة كينت أمس، بسبب إصابتها بالتهاب حاد في الجيوب الأنفية- في مراسم استقبال رسمية. وسيشارك في هذه المراسم رئيس الوزراء، السير كير ستارمر، ووزيرة الخارجية، إيفيت كوبر.

يتبع ذلك موكب عربة تجرها الخيول عبر قصر وندسور، مع عزف النشيدين الوطنيين للمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وسيرافق فوج الفرسان الملكي موكب العربات.

وعند الوصول إلى القلعة، سيُعزف النشيد الوطني مرة أخرى. وستنضم إلى حرس الشرف فرقة موسيقية من حرس المشاة، وسيُصطحب الملك تشارلز والملكة كاميلا ودونالد وميلانيا ترامب إلى منصة مرتفعة قبل أن يتفقد الرئيس الأمريكي والملك حرس الشرف. بعد ذلك، سيشاهدون جميعًا عرضًا عسكريًا لفرقة الملك من سلاح المدفعية الملكية، وسلاح الفرسان الملكي، وحرس الشرف المشاة.

إلى جانب الملك والملكة ورئيس الوزراء، سيشاهد الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى عرضًا عسكريًا مميزًا قبل الاستمتاع بعرض جوي يتضمن فرقة السهام الحمراء.

مأدبة غداء بريطانية أمريكية

ستنضم العائلة المالكة البريطانية إلى الملك تشارلز والملكة كاميلا لتناول غداء مع الرئيس دونالد ترامب وميلانيا ترامب قبل أن يشاهدوا جميعًا معرضًا لقطع من المجموعة الملكية، اختيرت لتعكس العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

زيارة قبر الملكة إليزابيث

بعد الظهر، سيُدعى الرئيس ترامب لقضاء بعض الوقت في تأمل خاص عند قبر الملكة إليزابيث الثانية. وسيضع الزهور على قبرها داخل كنيسة القديس جورج.

مأدبة رسمية رائعة في ختام اليوم الأول

في ختام اليوم الأول من الزيارة، ستُقام مأدبة رسمية للرئيس ترامب وزوجته، تضم الملك تشارلز، الملكة كاميلا، وأفراد العائلة المالكة في أمسية احتفالية رائعة، حيث سترتدي النساء التيجان في تحفة فنية متألقة تكريمًا لدونالد ترامب.

شوارع وندسور تتزين لزيارة الرئيس ترامب

في شارع وندسور هاي ستريت، ترفرف أعلام المملكة المتحدة إلى جانب العلم البريطاني. داخل القلعة، يعمل البستانيون وأمناء المحفوظات والطهاة والموسيقيون بتناغم تام لتقديم حدث لا يُترك فيه أي شيء للصدفة.

ستكون المأدبة في قاعة سانت جورج هي الأبرز. ستُجهز الطاولة التي يبلغ طولها 50 مترًا، والتي تتسع لـ 160 ضيفًا، بالخزف والفضة المذهبة من المجموعة الملكية، وستُزين بالزهور والأعشاب الموسمية، استغرق تحضيرها عدة أيام، حيث يُلمّع الموظفون كل كوب وشوكة.

لم تُؤكّد قائمة الضيوف بعد، ولكن من المتوقع حضور كبار أفراد العائلة المالكة والقادة السياسيين وشخصيات من الحياة العامة. سيجلس الملك والرئيس ترامب في منتصف الطاولة بينما يعزف الموسيقيون من الشرفة العلوية.

ستُبرز قائمة الطعام، المكتوبة بالفرنسية، منتجات بريطانية مع لمسة من الأذواق الأمريكية.

ستنضم السيدة الأولى ميلانيا ترامب أيضًا إلى أميرة ويلز في حدائق فروغمور للقاء رئيس الكشافة دواين فيلدز والأعضاء الشباب في برنامج السناجب الكشفية.

استقبال الرئيس ترامب في وندسور بدلاً من قصر باكنغهام

على غير العادة، تم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته في قصر وندسور بدلاً من قصر باكنغهام، ويعود ذلك بسبب التجديدات التي يشهدها القصر، بسبب برنامج صيانة قصر باكنغهام، حيث يخضع هذا المقر الملكي الشهير لأعمال تجديد مستمرة.

وقد بدأ مشروع التجديد في أبريل 2017، ومن المقرر أن ينتهي في عام 2027، مع استكمال إصلاح البنية التحتية للمبنى على مراحل. ويذكر الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة أن القصر سيظل مشغولاً ويعمل بكامل طاقته طوال المدة، مع العلم أن الملك تشارلز لن يستضيف زيارة الدولة هناك.

قد ترغبين في معرفة لماذا لم يستقبل الملك تشارلز الرئيس الفرنسي في قصر باكنغهام؟

ملحوظة: تمت الإشارة للملك تشارلز والملكة كاميلا في الصورة باسم الأمير تشارلز ودوقة كورنوال حيث تم التقاط الصورة عام 2019 قبل وفاة الملكة إليزابيث.

