مسلسلات رمضان 2026.. اتنين غيرنا الاسم الجديد لمسلسل آسر ياسين ودينا الشربيني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 09:58 مساءً - أعلن صناع مسلسل آسر ياسين ودينا الشربيني عن اعتماد اسم جديد للعمل ليكون "اتنين غيرنا" بدلاً من العنوان المؤقت "اشهد يا ليل"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026. فيما تواصل مؤلفة العمل رنا أبو الريش كتابة الحلقات في نفس الوقت يتابع المخرج خالد الحلفاوي التحضيرات الأولى للاستقرار على كافة التفاصيل قبل بدء ترشيح الفنانين وتحديد موعد التصوير.
كما أكد على سعادته بالتعاون مع المخرج خالد الحلفاوي، الذي يعتبره من المخرجين المقربين إلى قلبه، لاسيما وأنه تابع أعماله ونجاحاته الأخيرة وحسه الكوميدي المميز.
وأعرب آسر ياسين عن حماسه الكبير للعمل مع الفنانة دينا الشربيني للمرة الأولى، مشيدًا بموهبتها وأدائها الفني الذي وصفه بالرائع، وأوضح أنه أصبحت هناك اتصالات بينهما في الفترة الأخيرة، وأن هناك رغبة مشتركة منذ فترة طويلة في خوض تجربة درامية تجمعهما، حتى جاءت الفرصة في هذا المسلسل الذي يتوقع أن يكون مميزاً.
يُذكر أن آسر ياسين قد شارك في رمضان الماضي من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" بمشاركة مي عز الدين، ودارت أحداثه حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات، وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير، وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل". ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق أوبر وهو غير متزوج، وتَعرض عليه الزواج لحل أزمتها، من دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.
أما دينا الشربيني فقدمت مسلسل "كامل العدد ++" في رمضان الماضي، بمشاركة شريف سلامة ودارت أحداث بعد انتقال أسرة أحمد وليلى إلى منزل جديد باسم "بيت العيلة"، تشهد حياة الزوحين وعائلتهما الهدوء والاستقرار مجددًا، لكن سرعان ما تنقلب رأسًا على عقب بعد ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها.
حماس آسر ياسين للعمل مع دينا الشربيني وخالد الحلفاويوكان الفنان آسر ياسين، قد كشف مؤخرًا خلال لقاء مع برنامج "ET بالعربي"، عن إعجابه بالحبكة الدرامية للمسلسل، واصفًا العمل بأنه "لذيذ" ويتميز بروح خفيفة.
استمرار حضور آسر ياسين في رمضانيخوض آسر ياسين منافسات موسم دراما رمضان 2026 للعام الخامس على التوالي، حيث حرص على التواجد في رمضان على مدار السنوات الأخيرة، مقدمًا مسلسلات: "قلبي ومفتاحه" بمشاركة مي عزالدين عام 2025. "بدون سابق إنذار" بمشاركة عائشة بن أحمد عام 2024. "الكتيبة 101" مع عمرو يوسف عام 2023. "سوتس" عام 2022.
دينا الشربيني وتجربة متجددة مع فريق العملمن جانبها، تُكرر دينا الشربيني تعاونها مع المخرج خالد الحلفاوي والمؤلفة رنا أبو الريش للعام الثالث على التوالي، بعد نجاحهم المشترك في مسلسل "كامل العدد" بأجزائه الثلاثة. بينما تخوض للمرة الأولى تجربة درامية مع آسر ياسين، بعد أن قدم كل منهما ثنائيات ناجحة مع نجوم آخرين في أعمال سابقة على مدار السنوات الأخيرة.
