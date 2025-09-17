مسلسلات رمضان 2026.. اتنين غيرنا الاسم الجديد لمسلسل آسر ياسين ودينا الشربيني

حماس آسر ياسين للعمل مع دينا الشربيني وخالد الحلفاوي

استمرار حضور آسر ياسين في رمضان

دينا الشربيني وتجربة متجددة مع فريق العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 09:58 مساءً - أعلن صناع مسلسل آسر ياسين ودينا الشربيني عن اعتماد اسم جديد للعمل ليكون "" بدلاً من العنوان المؤقت ""، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026. فيما تواصل مؤلفة العمل رنا أبو الريش كتابة الحلقات في نفس الوقت يتابع المخرجالتحضيرات الأولى للاستقرار على كافة التفاصيل قبل بدء ترشيح الفنانين وتحديد موعد التصوير.وكان الفنان آسر ياسين، قد كشف مؤخرًا خلال لقاء مع برنامج "ET بالعربي"، عن إعجابه بالحبكة الدرامية للمسلسل، واصفًا العمل بأنه "لذيذ" ويتميز بروح خفيفة.كما أكد على سعادته بالتعاون مع المخرج خالد الحلفاوي، الذي يعتبره من المخرجين المقربين إلى قلبه، لاسيما وأنه تابع أعماله ونجاحاته الأخيرة وحسه الكوميدي المميز.قد تحبين قراءة.. مسلسلات رمضان 2026.. النجوم يراهنون على صُنّاع نجاحهموأعربعن حماسه الكبير للعمل مع الفنانة دينا الشربيني للمرة الأولى، مشيدًا بموهبتها وأدائها الفني الذي وصفه بالرائع، وأوضح أنه أصبحت هناك اتصالات بينهما في الفترة الأخيرة، وأن هناك رغبة مشتركة منذ فترة طويلة في خوض تجربة درامية تجمعهما، حتى جاءت الفرصة في هذا المسلسل الذي يتوقع أن يكون مميزاً.يخوضمنافسات موسم دراما رمضان 2026 للعام الخامس على التوالي، حيث حرص على التواجد في رمضان على مدار السنوات الأخيرة، مقدمًا مسلسلات: "قلبي ومفتاحه" بمشاركة مي عزالدين عام 2025. "بدون سابق إنذار" بمشاركة عائشة بن أحمد عام 2024. "الكتيبة 101" مع عمرو يوسف عام 2023. "سوتس" عام 2022.من جانبها، تُكررتعاونها مع المخرج خالد الحلفاوي والمؤلفة رنا أبو الريش للعام الثالث على التوالي، بعد نجاحهم المشترك في مسلسل "" بأجزائه الثلاثة. بينما تخوض للمرة الأولى تجربة درامية مع، بعد أن قدم كل منهما ثنائيات ناجحة مع نجوم آخرين في أعمال سابقة على مدار السنوات الأخيرة.اطعلى على.. العائدون إلى دراما رمضان 2026 بعد غياب سنواتيُذكر أنقد شارك في رمضان الماضي من خلال مسلسل "" بمشاركة مي عز الدين، ودارت أحداثه حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات، وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير، وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل". ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق أوبر وهو غير متزوج، وتَعرض عليه الزواج لحل أزمتها، من دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.أمافقدمت مسلسل "" في رمضان الماضي، بمشاركة شريف سلامة ودارت أحداث بعد انتقال أسرة أحمد وليلى إلى منزل جديد باسم "بيت العيلة"، تشهد حياة الزوحين وعائلتهما الهدوء والاستقرار مجددًا، لكن سرعان ما تنقلب رأسًا على عقب بعد ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها.