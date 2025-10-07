مجلس تنظيم مهنة القانون ينشر كشوفات الطلاب الممتحنين دورة أكتوبر

يعلن مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة) عن نشر كشوفات الطلاب الممتحنين دورة أكتوبر 2025 أساس وملاحق بموقع المجلس على الإنترنت ومراكز التسجيل بالإدارات القانونية بالولايات.

وستنعقد الامتحانات في الفترة من 18 – 25 أكتوبر الجاري بجامعة النيلين كلية الاقتصاد و جامعة كسلا المجمع الشرقي.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

