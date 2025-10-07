الإيثريوم يتعرض لمبيعات من أجل جني الأرباح ليهبط 5%

ارتفع سهم إيه إم دي خلال تداولات اليوم الثلاثاء مواصلاً مكاسبه بعد قفزة قوية بالأمس عقب الإعلان عن شركاة مع أوبن إيه آي.



وقفزت أسهم شركة Advanced Micro Devices (AMD) بأكثر من 30% يوم الإثنين، بعد أن كشفت تقارير عن اتفاق مع شركة أوبن إيه آي يتيح للأخيرة الاستحواذ على حصة تصل إلى 10% في شركة تصنيع الرقائق، في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أكبر الشراكات في قطاع الذكاء الاصطناعي حتى الآن.



وبموجب الاتفاق، ستقوم أوبن إيه آي بنشر قدرات حوسبة تصل إلى 6 جيجاواط من وحدات معالجة الرسوميات Instinct التي تنتجها إيه إم دي خلال عدة سنوات وعبر أجيال متعددة من العتاد، بدءًا من نشر أول جيجاواط في النصف الثاني من عام 2026، وفقًا لما أعلنت الشركتان.



قال غريغ بروكمان، رئيس أوبن إيه آي ، لقناة CNBC: "علينا أن نفعل ذلك. هذا جزء أساسي من مهمتنا. إذا كنا نريد أن نصل إلى كل البشر، فإننا بحاجة إلى التوسع بهذا الشكل."



وأضاف أن الشركة "غير قادرة حاليًا على إطلاق العديد من الميزات في تشات جي بي تي ومنتجات أخرى يمكن أن تدرّ عائدات، بسبب نقص القدرة الحاسوبية".



اتفاق يمنح أوبن إيه آي إمكانية تملك 10% من أسهم إيه إم دي



كجزء من الصفقة، أصدرت إيه إم دي لـ أوبن إيه آي حق شراء (warrant) يصل إلى 160 مليون سهم من أسهمها العادية، على أن تُربط مراحل الاستحقاق بتحقيق أهداف تتعلق بحجم النشر الفعلي وأداء السهم في السوق.



وسيُفعّل أول جزء من هذا الحق عند نشر أول جيجاواط من الطاقة الحاسوبية، فيما تُفتح شرائح إضافية مع التوسع إلى 6 جيجاواط وتحقيق مؤشرات تقنية وتجارية رئيسية.



وفي حال تنفيذ كامل الحق، قد تمتلك أوبن إيه آي نحو 10% من إيه إم دي استنادًا إلى عدد الأسهم المتداولة حاليًا.



لم تكشف أوبن إيه آي عن قيمة الصفقة بالدولار، لكنها أكدت أنها تبلغ عدة مليارات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم إيه إم دي بحلول الساعة 20:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.6% إلى 211.1 دولار.