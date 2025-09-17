ترامب يشيد بالإرث المشترك في جولة الأرشيف الملكي البريطاني

لحظات تعجب للرئيس الأمريكي ترامب أثناء الجولة

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

دونالد ترامب يشاهد عدداً من الوثائق النادرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 11:05 مساءً - ضمن زيارة الرئيس الأمريكيإلى المملكة المتحدة، تم تنظيم معرض صغير تحت عنوان "Royal Collection Trust" في قاعة الرسم الخضراء بقلعة وندسور. وقد أبدى ترامب اهتمامًا خاصًا بما وصفه أحد المكتبات الملكية بأنه طاولة "المرح".أمضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة دقائق في قاعة الرسم الخضراء، حيث شاهد خلالها قطعًا من المجموعة الملكية التي تتعلق بالولايات المتحدة مُبديًا حماسًا كبيرًا طوال وقت زيارته، وقد علق عند مشاهدته الرسائل واللوحات والصور الفوتوغرافية قائلًا: "رائعة" أكثر من مرة وأيضًا وجه الشكر للجميع، وأثناء سيره مع الملك تشارلز أشار إلى القطع المهمة موجهًا التحية وإعجابه لأمناء الأرشيف الذين رافقوه في الجولة.كما شملت الجولة سير الملكة كاميلا بصحبة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، والتي أشادت بلوحات النباتات والحيوانات من القرن الثامن عشر ووصفتها بأنها "في غاية الجمال". وتم عرض نسخة أولى من كتاب "التاريخ العام لفيرجينيا" لـ جون سميث عام 1624 والذي يعد أحد أقدم الكتب التي تناولت المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى لوحات مائية من القرن الثامن عشر لـ مارك كاتسبي.كما عُرض على الرئيس دونالد ترامب رسالة من الرئيس أبراهام لينكولن إلى الملكة فيكتوريا عام 1862 بعد وفاة الأمير ألبرت، والتي وُصفت بأنها "لحظة فارقة" في العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وعلق الرئيس ترامب قائلاً: "هذا مذهل للغاية، إنه جوهرة حقيقية"، وانحنى إلى الأمام لينظر إليها باهتمام.

ورافق الرئيس الأمريكي ووزوجته خلال الجولة كل من أمير وأميرة ويلز، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي، حيث أمضوا وقتاً أطول عند كل طاولة معرض، ووجّهوا الأسئلة لأمناء المكتبة.



يمكنك قراءة: الرئيس دونالد ترامب يزور ضريح الملكة إليزابيث ويضع إكليلاً من الزهور



وخلال الجولة شاهدوا رسالة طويلة من الرئيس جيمس بوكانان إلى الملكة فيكتوريا عام 1858، وهي أول رسالة عبر المحيط الأطلسي وسأل الأمير ويليام: "هل هي رسالة واحدة؟"، وأضاف مشيرًا إلى خبراء من المجموعة الملكية: "هؤلاء الرجال بارعون، يعرفون كل شيء."

https://www.instagram.com/p/DOtKL9ZjhSw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOtKL9ZjhSw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOtKL9ZjhSw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كما عُرض خلال الزيارة إناء زجاجي كبير أهداه الرئيس أيزنهاور إلى الملكة إليزابيث خلال زيارة الملكة المتحدة عام 1957، بالإضافة إلى صورة للرئيس ريغان والملكة إليزابيث الثانية خلال إقامتهما في قلعة وندسور وهما يمتطيان الخيل عام 1982.

وجاء دوق ودوقة غلوستر ضمن الوفد الملكي المكون من ستة أفراد، حيث تناول الجميع الغداء مع الضيوف الأمريكيين قبل بدء الزيارة بوقت قصير.

الملك تشارلز والملكة كاميلا يستقبلان ترامب والسيدة الأولى

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

وكان قد حظي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 79 عاماً، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، 55 عاماً، بترحيبٍ عارم من جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا، كما تم إطلاق التحية الملكية من الحديقة الشرقية لقلعة وندسور وبرج لندن.ثم اصطحبت العائلة المالكة البريطانية الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى في موكب عربة عبر قصر وندسور باتجاه القلعة. وجلس الرئيس ترامب بجانب الملك في عربة مغلقة، بينما ركبت الملكة كاميلا إلى جانب السيدة الأولى.كما استقل أمير وأميرة ويلز عربة بصحبة السفير الأمريكي ببريطانيا وزوجته، وأيضًا تواجد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في عربة واحدة.وعند الوصول إلى القصر وقف الرئيس والسيدة الأولى لمشاهدة عرض عسكري من منصة حمراء مرتفعة إلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا.وشاهد أفراد العائلة المالكة وضيوفهم صفوفًا من الحراس يرتدون جلود الدببة في الساحة، وتم عزف النشيد الوطني البريطاني والأمريكي. وعندما انتهى الموكب رسمياً، دخل ترامب والملك تشارلز إلى قلعة وندسور، لتناول الغداء.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».