توقيف برنامج جيمي كيميل بعد تصريحات مثيرة للجدل عن مقتل تشارلي كيرك

أعلنت شبكة ديزني/ABC تعليق برنامج Jimmy Kimmel Live! إلى أجل غير مسمّى، بعد موجة انتقادات واسعة طالت مقدّمه جيمي كيميل بسبب تعليقاته على حادثة مقتل النّاشط المحافظ الأميركيّ تشارلي كيرك.

كيرك، البالغ واحدًا وثلاثين عامًا ومؤسّس منظمة Turning Point USA، قُتل بالرّصاص في العاشر من أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥ خلال إلقائه خطابًا في جامعة يوتا فالي. وقد عُرف بدفاعه عن القيم التّقليديّة ومواقفه الحادّة ضدّ التّيّارات الليبراليّة، وهذا ما جعله شخصيّة مثيرة للجدل في السّاحة السّياسيّة الأميركيّة.

تصريحات كيميل خلال حلقة الثّلاثاء الماضي أثارت ضجّة، إذ قال في افتتاحيّته إن القاتل “جمهوريّ من جماعة MAGA”، معتبرًا أنّ أنصار ترامب يحاولون تبرئة القاتل وتحقيق مكاسب سياسيّة من الحادثة.

هذه الكلمات وُصفت بـ”المسيئة وغير الحسّاسة”، وأدّت إلى تحرّك سريع من لجنة الاتّصالات الفدراليّة (FCC)، إذ لوّح رئيسها بريندان كار بإجراءات ضدّ محطات ABC، محذّرًا من انتهاك “معايير المصلحة العامّة”.

وجاء القرار الحاسم من شركة Nexstar، المالكة لثماني وعشرين محطّة محلّيّة تابعة لـABC الّتي أعلنت وقف بثّ البرنامج “لأجل غير مسمّى”. وأوضح رئيسها أندرو ألفورد أنّ “تعليقات كيميل لا تعبّر عن تنوّع المجتمعات المحليّة وقيمها”.

الخطوة جاءت في وقت حسّاس، إذ تسعى Nexstar للحصول على موافقة لجنة الاتصالات الفدراليّة على صفقة استحواذ بقيمة ٦.٢ مليار دولار على شركة TEGNA الّتي تملك ثلاث عشرة محطة ABC في أسواق رئيسيّة مثل أوستن وساكرامنتو.

الجدل لم يقتصر على كيميل، بل شمل أيضًا برامج ليليّة أخرى، إذ أُلغي مؤخّرًا برنامج ستيفن كولبير على شبكة CBS بدعوى المخاوف من المحتوى السّياسيّ، وهذا ما يعكس توجّهًا متصاعدًا نحو التّضييق على الإعلاميّين البارزين.

وفاة تشارلي كيرك لم تترك فقط فراغًا في الأوساط المحافظة، بل فجّرت نقاشًا واسعًا في الولايات المتّحدة حول حدود حرّيّة التّعبير، دور وسائل الإعلام، ومسؤوليّة الشبكات في التّعامل مع القضايا السّياسيّة الحسّاسة.