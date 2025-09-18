نوال الزغبي تحتفل بتخرج ابنها جورج بهذا التعليق

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بتخرج ابنها الأكبر جورج من الجامعة، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورتين ظهرت فيهما برفقته وهو يرتدي زي التخرج، وعلقت قائلة: "تخرج جورج.. الأم فخورة"؛ لتنهال عليها مئات التهنئات والتعليقات من محبيها وزملائها في الوسط الفني.
وأضافت نوال الزغبي أن جورج يتمتع بشخصية عملية وبعيدة عن مظاهر الترف، موضحة أنه يرفض اقتناء المقتنيات الفاخرة أو الملابس ذات العلامات التجارية الشهيرة، حيث يطلب منها في كثير من الأحيان إرجاع ما تشتريه له. وأكدت أن ابنتها تيا تختلف تماماً عن شقيقها في شخصيتها واهتماماتها.
أكدت نوال خلال المؤتمر أهمية وجود المرأة في موقع قوة، موضحة: "المرأة ركن أساسي في المجتمع، هي من تصنع العائلة وتحدد إن كانت صالحة أو لا؛ لذلك يجب أن تكون قوية وتتحمل مسؤوليتها"، وأضافت أنها اضطرت في حياتها الخاصة للقيام بدور الأم والأب معاً بعد طلاقها، مشيرة إلى أنها استعانت بطبيب نفسي في تلك المرحلة لتجاوز صعوباتها مع أولادها.
كشفت الزغبي أنها صورت جميع أغنيات الألبوم على طريقة الفيديو كليب، موضحة: "بقالي فترة طويلة بشتغل على الألبوم، وصورت كل أغنية كليب لأن الصورة بتوصل الجمهور أسرع". وأضافت أنها اختارت تسويق الألبوم تدريجياً عبر طرح أغنية كل أسبوعين حتى ينال كل عمل حقه، معتبرة أن هذه الطريقة تتيح وصول الأغنيات لشريحة أوسع، بخلاف إصدار الألبوم دفعة واحدة كما يفعل الفنان عمرو دياب، واصفة التجربة بأنها "حالة فريدة خاصة به".
تجربة عملية فى فندق وراتب 300 دولاروكانت نوال الزغبي قد تحدثت في وقت سابق عن أول تجربة عملية لابنها، مشيرة إلى أنه عمل في أحد الفنادق ضمن فريق خدمة الغرف مقابل راتب شهري بلغ نحو 300 دولار، مؤكدة أنها لا ترى في ذلك انتقاصاً، بل اعتبرته فرصة ليكتسب خبرة حياتية، وقالت في مقابلة تلفزيونية وقتها : "كيف بدو يطلع رجال إذا ما اشتغل؟ العيب مش بالشغل أبداً، بالعكس بيزيد خبرة، خصوصاً أن جائحة كورونا منعته حينها من متابعة دراسته الجامعية".
الاحتفال بالألبوم الجديديذكر أن نوال الزغبي أقامت الشهر الماضي مؤتمراً صحفياً في بيروت على هامش حفلها الأخير، احتفالاً بطرح ألبومها الجديد "يا مشاعر" الذي ضم 15 أغنية متنوعة باللهجتين المصرية واللبنانية، حيث جمعها الألبوم بعدد من أبرز الشعراء والملحنين من بينهم أحمد حسن راؤول، أحمد زعيم، تامر حسين، ومدين. وخلال المؤتمر، تحدثت الزغبي بصراحة عن قضايا فنية وشخصية.
عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ودعم أنغامعند سؤالها عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق الفنان حسام حبيب، فضَّلت الزغبي عدم التعليق مكتفية بالقول: "أنا هنا لأحتفل بألبومي، لا أريد التحدث عن أي فنان أو فنانة، الله يوفقهم ويعطيهم أيام حلوة وصحة"، فى الوقت نفسه حرصت على دعم الفنانة أنغام بعد أزمتها الصحية الأخيرة، قائلة: "أتمنى لها الشفاء العاجل، وأن تعود سريعاً لأن أولادها وجمهورها بحاجة لها، وهي بحاجة لنفسها أيضاً".
#نوال_الزغبي تكشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في بيروت قبيل حفلها المرتقب الليلة، في "الفوروم دي بيروت"، أسرار غيابها ومفاجآت الألبوم الجديد.
انتقاد ذاتي وتجربة الذكاء الاصطناعيتطرقت النجمة اللبنانية إلى أعمالها السابقة معترفة بعدم رضاها عن ألبوم "عكس الطبيعة"، مشيرة إلى أنه لم يكن متكاملاً مقارنة بأعمالها الأخرى مثل ألبوم "مش مسامحة"، كما تحدثت عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في كليب "يا مشاعر"، موضحة أنه كان مجرد تجربة واحدة في إطار فانتازي، لكنها اعتبرته مرهقاً أكثر من تصوير الكليبات التقليدية.
