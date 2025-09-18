عادل إمام في ظهور جديد برفقة أكرم السعدني يُشعل مواقع التواصل

أجواء عائلية ورسائل محبة

أحدث ظهور للزعيم عادل امام - الصورة من حساب الكاتب اكرم السعدني على فيس بوك

صداقة تتجاوز الفن

العائلة تطمئن الجمهور

زفاف حفيد الزعيم

آخر أعماله عادل أمام الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 10:07 مساءً - تصدر النجم الكبيرالأضواء من جديد، بعد أن نشر الكاتب الصحفيصورة نادرة تجمعه بالزعيم في أجواء أسرية دافئة، حيث أرفق السعدني الصورة، التي نشرها عبر حسابه على "فيسبوك"، بتعليق قصير ومعبّر قال فيه: "وحشتنا يا زعيم"، لتشعل الصورة موجة واسعة من التفاعل والحنين على مواقع التواصل الاجتماعي.اللقطة التي ظهر فيها أيضا شقيق الزعيم المنتج عصام إمام وأحد أحفاده، شاركها السعدني عبر خاصية "الستوري" على أنغام أغنية "حلوين من يومنا والله". وسرعان ما انتشرت الصورة كالنار في الهشيم، لتعيد اسم عادل إمام إلى صدارة التريند، وسط دعوات محبة من الجمهور له بالصحة وطول العمر.قد تحبين قراءة.. عادل إمام وشريهان وعبلة كامل.. كيف تصدروا الترند بصورة واحدة؟!يأتي هذا الظهور بعد فترة من تداول شائعات حول الحالة الصحية لعادل إمام، خاصة ما يتعلق بمرض الزهايمر. إلا أن السعدني كان قد نفى ذلك مؤكدًا: "أنا أجلس مع عادل إمام ونتحدث عن تاريخ الفن.. من يتحدثون عن إصابته بالزهايمر لم يروا الحقيقة". كما أضاف أنه يتمنى أن يسجل ذكريات الزعيم مع كبار رموز الفن مثل عبد الرحمن الخميسي.العلاقة بينتتجاوز حدود العمل، فهي صداقة ممتدة منذ سنوات طويلة. وفي منشور سابق، وصف السعدني لقاءه مع الزعيم قائلًا: "أمضيت ساعات كالحلم مع العدول الجميل.. تذكرنا معشوقتنا المشتركة الجيزة وأحياء العمرانية والهرم وحارة سمكة والبحر الأعظم".لم تكن هذه الصورة الوحيدة التي طمأنت محبي الزعيم، إذ سبق أن شاركت العائلة لقطات أخرى له، أبرزها خلال عقد قران حفيده عادل، نجل المخرج رامي إمام. الصور حينها أكدت أن الزعيم يستمتع بوقته وسط أحبائه بعيدًا عن الأضواء.كما شهدت العائلة قبل أسابيع احتفالية كبيرة بزفاف، في حفل أحياه تامر حسني وأحمد سعد، وسط حضور نخبة من النجوم على رأسهم يسرا، لبلبة، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، محمد حماقي، هنا الزاهد، يوسف الشريف، وغيرهم.ورغم غياب الزعيم عن الشاشة في السنوات الأخيرة، إلا أن آخر أعماله التلفزيونية، مسلسل "فالنتينو" (رمضان 2020)، ما زال حاضرا في ذاكرة الجمهور، حيث جمع بين الكوميديا والدراما بمشاركة دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، ومحمد كيلاني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.