تايلور سويفت إلى السّينما في مفاجأة جديدة.

فاجأت النّجمة تايلور سويفت جمهورها بالكشف المفاجئ عن حفلة عرض سينمائيّ مصاحب لألبومها الجديد The Life of a Showgirl، المقرّر إطلاقه في الثّالث من أكتوبر المقبل.

وفي منشور على إنستغرام، دعت المغنّية البالغة من العمر (خمسة وثلاثين عامًا) المعجبين بها لحضور ما وصفته بـ”سهرة ساحرة”، معلنة عن Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl، تجربة سينمائيّة محدودة ستُعرض في دور السّينما لمدّة ثلاثة أيّام فقط.

وكتبت سويفت: “من الثّالث إلى الخامس من أكتوبر فقط في السّينما! ستحصلون على العرض الأوّل الحصري لفيديو كليب أغنيتي الجديدة The Fate of Ophelia، إلى جانب لقطات خلف الكواليس لم تسبق رؤيتها من قبل، مع شرح خطوة بخطوة لما ألهم هذا العمل الموسيقيّ، والفيديوهات الغنائيّة الجديدة من ألبومي الجديد The Life of a Showgirl”.

يتضمّن الحدث لقطات حصريّة لم تُعرض من قبل، ونظرة شخصيّة إلى عمليّة تأليف الأغاني، ومحتوى بصريّ صُمّم خصّيصًا لهذا الإصدار. وشجعت سويفت المعجبين بها على ارتداء أزياء مستوحاة من العصور السّابقة أو من إطلالاتها المميّزة، مضيفة: “الرّقص اختياري لكنّه مشجّع جدًّا.”

الفيلم الذي يبلغ طوله ٨٩ دقيقة سيُعرض في ٥٤٠ موقعًا تابعًا لسلسلة AMC، كما سيُعرض في دور سينما تابعة لسلاسل أخرى مثل Cinemark وRegal في جميع أنحاء أمريكا الشّماليّة.

لمواكبة الإعلان، كشفت سويفت عن صورة ترويجيّة جديدة مذهلة تظهرها بإطلالة دراميّة، مكتملة بالتّرتر الأحمر والرّيش وتاج متلألئ.

تلقّى الإعلان ردود فعل فوريّة من جمهورها.

ويشكّل هذا المشروع السّينمائيّ الجديد خطوة أخرى ضمن مغامرات سويفت في عالم السّينما، بعد أن كسر فيلم حفلات Eras Tour في ٢٠٢٣ الأرقام القياسيّة العالميّة، ليصبح أعلى فيلم حفلات يحقّق إيرادات في التاريخ. ومع هذا الإعلان الأخير، تواصل سويفت دمج الموسيقى والسّينما بطريقة لم يحققها سوى عدد قليل من نجوم البوب.