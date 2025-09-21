عارضة الأزياء كارلي كلوس تُرزق بطفلها الثالث

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - استقبلت عارضة الأزياء الأمريكية كارلي كلوس البالغة من العمر 33 عامًا، وزوجها جوشوا كوشنر مولودهما الثالث يوم الخميس الماضي.

جوشوا كوشنر يُعلن ميلاد إبنته من خلال نشر صورة لها

وكان قد أعلن جوشوا كوشنر البالغ من العمر 40 عامًا، نبأ ميلاد طفله الثالث على "إنستغرام" أمس السبت من خلال نشر صورة للمولودة الجديدة وهي ترتدي قبعة وردية صغيرة وملفوفة ببطانية مستشفى مخططة، وعلق على الصورة قائلًا: "راي فلورنس.. 18 سبتمبر 2025".

وكانت عارضة الأزياء الأمريكية كارلي كلوس و جوشوا كوشنر قد تزوجا في أكتوبر عام 2018، وقد أنجبا طفلين وهُما ليفي البالغ من العمر 4 أعوام، وإيليا الباغة من العمر عامان.

كارلي كلوس تُعلن حملها بإبنتها الثالثة

كارلي كلوس تتحدث عن دعم زوجها لها

وفي مارس الماضي أعلنت عارضة الأزياء الأمريكيةلأول مرة عن حملها وازدياد عدد أفراد عائلتها، حينما شاركت من خلال منشور على حسابها الخاص بـ"إنستغرام". وقد شاركت من خلال منشورها 4 صور، ظهرت الصورة الأولى من خلالها وهي تحمل ابنتها إيليا بينما كانت تنظر إلى الكاميرا، فيما ظهرت في صورة أخرى وهي تحتضن بطنها مرتديةً بنطال جينز وقميصًا أبيض، ويظهر خاتم زواجها بوضوح، تليها صورة لها وهي ترتدي فستانًا أسود ضيقًا، وعلقت على المنشور: "ثلاثة أطفال، حفلة رائعة".ودومًا ما اشتهرتبحفاظها على خصوصية حياتها العائلية، إلا أنها خلال ظهورها في مايو الماضي بـ بودكاست "أسباير مع إيما جريد"، تحدثت عن لمحة نادرة عن كيفية تكوينها هي وزوجها جوشوا كوشنر فريقًا رائعًا كزوجين وأبوين.

وقالت خلال حديثها: "جوش زوجي، نحن معًا منذ أن كنت في التاسعة عشرة من عمري نشأنا معًا ولطالما كان أكبر داعم لي" موضحة بأن زوجها كان داعمًا لها في سعيها للموازنة بين الأمومة و حياتها المهنية.

وأضافت خلال حديثها: "خاصةً خلال فترة تأقلمي مع الأمومة، كان شخصًا يُخبرني قائلًا كارلي لا يُمكنكِ أن تفقدي ذاتكِ لن تشعري بالسعادة، وعندها سيشعر أطفالنا بذلك"، مؤكدة بأن هذا أمر تقدره كثيرًا وكان بمثابة مرآتها في الحياة.

Karlie Kloss and Husband Joshua Kushner Welcome Baby No. 3, a Girl https://t.co/XdGt1hXG2l — People (@people) September 21, 2025

وخلال لقاءٍ لها مع "People" في 2023 كشفت عارضة الأزياء عن معاناتها من هيئة جسمانية سيئة أثناء حملها بابنتها إيليجا، قائلة: "بعد تسعة أشهر فقط من حملي، وجدتُ أن حالتي الجسدية أصبحت سيئة للغاية لذا، أتعلم الآن تشريح جسمي بالكامل وأحاول إصلاحه، وتقويم ظهري".

وأضافت: "لقد تطور روتيني الرياضي، أصبح أكثر فعالية أشعر أن فلسفتي أصبحت تركز بشكل أكبر على القوة بطرق مستدامة لذلك أمارس تمارين الأوزان الخفيفة وتمارين وزن الجسم، ما زلت أسافر كثيرًا لذلك لا أجد دائمًا صالة ألعاب رياضية قريبة".

