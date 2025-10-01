رد حاسم من إمارة ليختنشتاين على حقيقة الصور المتداولة للأميرة إليزابيث والأمير جورج

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - ضجت المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، عن احتمالية وجود قصة حب تجمع ولية العهد البلجيكية الأميرة إليزابيث والأمير جورج أمير ليختنشتاين. وعلى الرغم من رد القصر الملكي البلجيكي الذي لم يحسم الجدل؛ خرج متحدث رسمي من إمارة ليختنشتاين ليقطع التكهنات، ويضع نهاية لما يُقال.

متحدث رسمي من إمارة ليختنشتاين يحسم جدل الصور المتداولة

في أول رد فعل من جانب إمارة ليختنشتاين على الصور المتداولة، صرح السكرتير الخاص للأمير ألويس، والد الأمير جورج، لمجلة سوار أن الصورة "مزيفة صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي".

أما من الجانب البلجيكي، فقد سبق وصرح متحدث باسم القصر الملكي في بروكسل: "رأينا الصورة أيضاً. لا نعرف ما إذا كانت حقيقية أم مُختلقة. لن نُعلق على أمور خاصة". ومع ذلك، إذا كانت هناك بالفعل قصة حب بين الأميرة والأمير، فسيكون ذلك أول اقتران ملكي بين وريثين لعائلتين حاكمتين منذ ما يقرب من نصف قرن، منذ زواج الملك خوان كارلوس الأول والملكة صوفيا ملكة إسبانيا عام 1962.

ومن الناحية التحليلية، كلتا العائلتين تهتم بالخصوصية، خاصةً فيما يتعلق بأبنائهما، فكيف تقوم الأميرة إليزابيث والأمير جورج بتسريب صورة تثير التكهنات والشائعات حولهما؟

نبذة عن الأميرة إليزابيث

وُلدت إليزابيث تيريز ماري هيلين في 25 من أكتوبر 2001 في بروكسل، وهي الابنة الأولى للملك فيليب، وزوجته الملكة ماتيلد. وانضم إليها، فيما بعد، شقيقان؛ غابرييل وإيمانويل، وأختها إليونور.

تحمل الأميرة إليزابيث لقب وريثة عرش بلجيكا، بالإضافة لدوقة برابانت؛ وهو اللقب التقليدي لولي أو ولية العهد. وفي اليوم الذي ستصبح فيه ملكة، سيُكتب اسمها في التاريخ؛ لأنها ستكون أول ملكة حاكمة في تاريخ بلجيكا. درست في البداية في كلية سانت جون بيرشمانز، ثم في كلية أتلانتيك التابعة لجامعة العالم المتحد في ويلز.

بعد أن أنهت تعليمها، انضمت للجيش البلجيكي وتحمل رتبة عسكرية. في عام 2024، تم تأكيد أن الأميرة الشابة ستبدأ دراستها في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، حيث تسعى للحصول على درجة الماجستير في السياسة العامة.

من هو الأمير جورج أمير ليختنشتاين؟

وُلد الأمير جورج في 20 من إبريل 1999، وهو الابن الثالث للأمير الوراثي ألويس من ليختنشتاين، كونت ريتبرج وزوجته الأميرة الوراثية صوفي من ليختنشتاين، كونتيسة ريتبرج. يعمل جورج ممثلاً لتطوير الأعمال في شركة جايدويل، التي تعمل مع مصانع حول العالم.

الحاكم الحالي لإمارة ليختنشتاين هو الأمير هانز آدم الثاني، ولكنه في عام 2004 سلَّم زمام الأمور لابنه، والد جورج، ألويس، أمير ليختنشتاين الوراثي. بعد ألويس، سينتقل العرش إلى شقيق جورج الأكبر؛ الأمير جوزيف وينزل.

