رحمة أحمد بعد تعافيها: شكرًا لكل دعوة من القلب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - حرصت الفنانة رحمة أحمد، على توجيه الشكر لكل من ساندها ودعمها في المحنة الصحية الطارئة التي تعرضت لها الأسبوع الماضي، واحتجازها بالرعاية المركزة، لعدة أيام، قبل العودة لمنزلها وتماثلها للشفاء، واستعدادها لاستئناف نشاطها مُجددًا.

رحمة أحمد: شكرًا لكل شخص وقف جنبي بكلمة أو دعوة

رحمة أحمد لأصدقاءها: دمتم سند وحب

رسالة رحمة أحمد بعد التعافي عبر ستوري حسابها على إنستغرام

تفاصيل الأزمة الصحية

ووجهت رحمة أحمد، رسالة شكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لدعمه لها في أزمتها الأخيرة، قائلة عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابها بـ"إنستغرام": "الحمد لله دائمًا وأبدًا.. شكرًا دكتور أشرف زكي مهما قلت مش هوفيك حقك.. شكرًا نهال عنبر.. وشكرًا لكل شخص وقف جنبي بموقف أو كلمة أو دعوة من القلب.. كعبلة وبنقوم منها إن شاء الله".كما أثنت على وقوف الفنانين شيكو، أكرم حسني، دنيا سامي، ومصطفى غريب إلى جانبها في تلك الأزمة أيضًا، قائلة: "دمتم سند وحب، أنتم من أحلى الأرزاق اللي ربنا رزقني بها.. مكنتش عارفة أقوم تاني إزاي".طمأنتجمهورها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أمس الثلاثاء، موضحة أنها تعاني منذ سنوات من "الأرتيكاريا المزمنة"، ولم يسبق أن تناولت أي مضادات حيوية بسبب حساسيتها الشديدة تجاه عدد من الأدوية، مشيرة إلى أن الأزمة الأخيرة جاءت نتيجة تناولها نوعًا من المسكنات تسبب في رد فعل سلبي قوي على جسدها.

وأضافت أنها تعاني من حساسية مفرطة تجاه العديد من الأدوية والمواد، وأنها تتلقى علاجًا مستمرًا منذ فترة طويلة، لافتة إلى أنها عانت من مشكلات سابقة في الكلى تطلّبت علاجًا بالكورتيزون بسبب تضخمها، كما واجهت بعض الأزمات في الجهاز التنفسي، وأكدت أن حالتها الصحية الآن مستقرة تمامًا، وأنها تواصل علاجها الطبي المعتاد، موجهة الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها بالشفاء.

أعمال رحمة أحمد في رمضان 2025

شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بعملين دراميين، الأول هو مسلسل "80 باكو" مع هدى المفتي، والذي دار في إطار كوميدي اجتماعي داخل عالم الكوافيرات، حيث جسدت شخصية هدى "بوسي"، وهي فتاة من طبقة بسيطة تحاول جمع 80 ألف جنيه لتحقيق حلمها بالزواج من خطيبها، وسط مواقف مليئة بالتحديات والطرافة.

أما العمل الثاني فكان مسلسل "الكابتن" مع الفنانين أكرم حسني وآية سماحة، حيث جسدت خلاله شخصية عفريتة تظهر لبطل العمل حسام والي (أكرم حسني)، حيث تدور الأحداث حول كابتن طيار حسام، الذي يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجي الوحيد المُساعدة في إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

