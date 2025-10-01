مراجعة فيلم "جاي كيلي" (Jay Kelly ) .. بين تكريم مسيرة جورج كلوني وتأملات باومباخ في ثمن الشهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - في عرضه العالمي الأول ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، قدّم المخرج والكاتب نواه باومباخ، فيلمه الجديد "Jay Kelly" من بطولة النجوم جورج كلوني وآدم ساندلر ولورا ديرن وبيلي كرودب، ومن إنتاج شبكة نتفليكس. العمل يقدّم تحية للممثلين الكبار الذين ظلّوا أوفياء لمهنتهم حتى النهاية، كما يمكن اعتباره تحية خاصة لبطل الفيلم جورج كلوني، الذي يؤدي شخصية تحمل ملامح من مسيرته الفنية والشخصية.

فيلم بسيط في فكرته... مؤثر في لحظاته

لا يقدّم "Jay Kelly" عملاً ثورياً أو استثنائياً، لكنه فيلم لطيف ومناسب للمشاهدة العائلية، يقوم على فكرة مراجعة الذات وما تتركه النجومية من أثر في حياة الفنان. قوته الحقيقية تكمن في لحظاته الإنسانية الصادقة، وفي أسلوبه البصري الشاعري الذي يضفي عمقاً على القصة.

جورج كلوني بشخصية Jay Kelly - الصورة من المكتب الإعلامي لشبكة نتفليكس (Peter Mountain/Netflix)

جاي كيلي... مرآة لثمن الشهرة

يجسد جورج كلوني دور جاي كيلي، الممثل الشهير الذي يواجه ماضيه وحاضره. من خلال رحلته ندرك أن النجومية لم تمنحه السعادة الكاملة، بل سلبته علاقات عائلية وإنسانية كثيرة. تتضح معاناته في علاقته المتوترة ببناته، وكذلك في علاقته المعقدة بوالده (يجسده ستيسي كيتش) التي تتأرجح بين الحب والرفض.

أداء تمثيلي لافت

يبرز بيلي كرودب في دور "تيموثي" زميل جاي أيام الدراسة، الذي كان يتمتع بموهبة استثنائية لكن افتقد الحظ والكاريزما. ظلّ يحمل مرارة قديمة تجاه جاي لأنه انتزع منه "دور العمر".

عندما يلتقي الثنائي بعد سنوات طويلة، يطلب جاي من زميله أن يؤدي سطور قائمة الطعام خلال جلوسهما في المطعم كما كانا يفعلان في شبابهما، يتحول إلى واحدة من أعظم لحظات الفيلم: لحظة استعراض لموهبة دفينة ممزوجة بالمرارة والحنق. يدخل الاثنان في شجار كوميدي بالأيدي، لكن كلمات تيموثي القاسية تطعن جاي أكثر من اللكمات: «هل يوجد إنسان حقًا بداخلك؟».

بيلي كرودب من الفيلم - الصورة من المكتب الإعلامي لشبكة نتفليكس (Peter Mountain/Netflix)

إلى جانب ذلك، يقدّم آدم ساندلر أداءً مؤثراً في شخصية "رون"، مدير أعمال جاي الذي ضحّى بحياته الشخصية وبحب حياته "ليز" (تجسدها لورا ديرن) من أجل عمله وإخلاصه لنجم كبير. العلاقة بين "رون" و"ليز" تضيء جانباً آخر من الثمن الذي يدفعه الفنانون ومن حولهم.

آدم ساندلر ولورا ديرن من الفيلم - الصورة من المكتب الإعلامي لشبكة نتفليكس (Peter Mountain/Netflix)

رحلة القطار... ولحظات إنسانية دافئة

من أبرز مشاهد الفيلم رحلة جاي بالقطار إلى إيطاليا لكي يشارك في مهرجان فني بإيطاليا ويتسلم جائزة عن مجمل أعماله، لكن السبب الحقيقي وراء قبوله السفر إلى إيطاليا هو محاولة إصلاح علاقته بابنته التي تستقل نفس القطار. في هذه المشاهد يظهر بعيداً عن الأضواء، أكثر قرباً من الناس العاديين الذين يقدّرونه ببساطة وتلقائية. هذه اللحظات تمنح الفيلم دفئاً خاصاً وتكشف هشاشة بطل اعتاد أن يعيش خلف بريق الشهرة.

جورج كلوني في مشهد القطار من الفيلم - الصورة من المكتب الإعلامي لشبكة نتفليكس (Peter Mountain/Netflix)

تتويج لمسيرة باومباخ الإخراجية

تُروى غالبية أحداث جاي كيلي عبر ذكريات، ويجد باومباخ طريقة سريالية أنيقة تجعل شخصياته تدخلها حرفيًا. نرى جاي يعود إلى ماضيه ويشهد لحظات مفصلية: أول اختبار أداء، لقاء زوجته المستقبلية، واللحظات الدافئة مع بناته وهن صغيرات. هذه الذكريات تكشف كيف قادته شهرته إلى أن يكون أبًا غائبًا. السحر السينمائي بسيط لكنه فعال للغاية.

إحدى المشاهد البارزة تجسدها رايلي كيو في دور "جيسيكا كيلي"، الابنة الكبرى. أثناء مكالمتها الهاتفية مع والدها، تخرج فجأة من خلف شجرة في الغابة الإيطالية حيث يتحدث جاي، في مشهد يدمج الحميمية بالخيال ويجعل اللحظة أكثر قوة. لقطات كهذه تمنح الفيلم تميزه الخاص.

الموسيقى التصويرية التي وضعها نيكولاس بريتيل جاءت شاعرية وعذبة، وأضفت على العمل طابعاً تأملياً حالماً.

المخرج نواه باومباخ والنجم جورج كلوني - الصورة من المكتب الإعلامي لشبكة نتفليكس (Peter Mountain/Netflix)

التقييم النهائي: 3 من 5

"Jay Kelly" عمل خفيف على القلب، يدعو إلى التأمل في معنى النجومية وثمنها. كما إنه تذكرة بصرية وشاعرية إلى ما يتركه الفن في حياة أصحابه: مجد على الشاشة يقابله خسائر موجعة في الواقع.

