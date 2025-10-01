الأميرة فيكتوريا تواصل دعمها للتوعية ضد مرض سرطان الثدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - مع إشراقة اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام، المعروف بـ "أكتوبر الوردي" تتظافر الجهود وتكثُر حملات التوعوية لمرض سرطان الثدي، حيث تتعاون شرائح عدة من المجتمعات ما بين نجوم ومشاهير وأطباء وغيرهم لنشر الثقافة اللازمة للتعرف إلى هذا المرض وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر.

ومن بين الداعمات لحملات التوعية لمرض سرطان الثدي هي ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا، حيث تحرص كل عام في الأول من أكتوبر على تأكيد هذا الدور.

الأميرة فيكتوريا داعمة لحملات التوعية لمرض سرطان الثدي

ككل عام، تحرص ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا على استقبال شهر أكتوبر المعروف باسم "أكتوبر الوردي" بصورة لها وهي تضع الشريط الوردي. وقد استكملت هذا العام تقليدها السنوي الممتد على مدار 17 عامًا، وشارك الحساب الرسمي للديوان الملكي السويدي صورة لها وهي ترتدي الشريط الوردي، مرفقاً بتعليق جاء فيه: "للعام السابع عشر على التوالي، تُعتبر صاحبة السمو الملكي الأميرة ولية العهد الراعية الرسمية لحملة الشريط الوردي لمؤسسة السرطان، والتي تُقام في أكتوبر". وأضاف التعليق: "على الشريط الوردي لهذا العام، يتألق شريط أخضر ينمو وينمو في الحياة، من بذرة صغيرة إلى أوراق خضراء. عندما نتكاتف لدعم أبحاث السرطان، نساهم في التقدم القادم ونزرع بذرة للمستقبل، للحياة".

وتُقام حملة "الشريط الوردي" سنويًا منذ عام 2003، وترعاها الأميرة ولية العهد.

حملة مكافحة سرطان الثدي

تستمر حملة "الشريط الوردي" التي تنظمها الجمعية السويدية للسرطان طوال شهر أكتوبر بهدف جمع التبرعات لأبحاث السرطان، ورفع مستوى الوعي بهذا المرض، وتحفيز النقاش. تُوزّع التبرعات على أفضل المشاريع البحثية في المسابقات الوطنية، بغض النظر عن نوع السرطان.

يُعدّ الشريط الوردي اليوم رمزًا دوليًا لمكافحة سرطان الثدي، حيث يُوحّد ويُشرك الناس حول العالم في كل أكتوبر - الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

