كيث أوربان يثير الجدل: من نيكول كيدمان إلى امرأة أخرى… تعرّفوا إليها

قد تسمع في هذه الفترة اسم ماجي بو كثيرًا، ونحن هنا لنشرح السّبب. فقد غيّر كيث أوربان مؤخّرًا كلمات إحدى أشهر أغانيه الّتي اعتقد المعجبون به دائمًا أنّها مرتبطة بعلاقته مع نيكول كيدمان.

خلال أدائه الأخير لأغنية “Fighter”، بدّل المغنّي الكاونتري البالغ من العمر سبعة وخمسين عامًا سطرًا من كلمات الأغنية الذي يُغنّى عادة هكذا:

“When they’re tryna get to you, baby I’ll be the fighter”

(عندما يحاولون الوصول إليكِ، حبيبتي سأكون المقاتل).

لكن كيث عدّل الكلمات وأدخل اسم المغنّية الصاعدة “ماغي بو” الّتي تعزف في فرقته.

وفي مقطع فيديو نشر على “إنستغرام” غنّى كيث السّطر الجديد:

“When they’re tryna get to you, Maggie I’ll be your guitar player”

(عندما يحاولون الوصول إليك يا ماغي، سأكون عازف الغيتار الخاصّ بك).

ماغي البالغة من العمر خمسة وعشرين عامًا نشرت الفيديو معلّقة: “هل قال هذا فعلًا؟”.

يُذكر أنّ نيكول كيدمان تقدّمت هذا الأسبوع بطلب الطّلاق من كيث بعد تسعة عشر عامًا من الزّواج، وكشفت وثائق الطّلاق الكثير من التّفاصيل، بما في ذلك المدّة الطويلة التي كان الأمر يُخطّط له.