مايان السيد تعلق على اختيارها ضمن أجمل 100 وجه في العالم.. ماذا قالت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - علقت الفنانة الشابة مايان السيد على اختيارها ضمن أجمل 100 وجه في العالم، وذلك خلال لقاء أجرته على هامش الاحتفال بالعرض الخاص لأحدث أعمالها السينمائية "هيبتا".

تعليق مايان السيد على وجودها ضمن قائمة أجمل 100 وجه

أكدت مايان أنها شعرت بسعادة حقيقة عندما علمت بهذا الخبر، لكنها تؤمن أن الجمال الحقيقي هو الجمال الداخلي، وقالت أن هذا الخبر لم يجعلها تشعر بفخر كبير أو تميز عن غيرها، لأنها تدرك أن الله أعطاها جمال وتقدر قيمته، لكن الأهم بالنسبة لها هو علاقتها مع الله وتكوينها الداخلي.

وقد تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وأبدوا إعجابهم بجمال مايان السيد وفكرها الناضج الذي كشف عن شخصيتها الحقيقة المميزة التي تهتم بجوهر الإنسان وليس شكله الخارجي فقط.

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

يُشار إلى أن منصة "TC Candler" العالمية أعلنت خلال الفترة الماضية عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام عن ترشيح الفنانة مايان السيد ضمن قائمتها السنوية لأجمل 100 وجه في العالم لعام 2025، وهي القائمة التي تُعرف باحتفائها بالجمال من مختلف الثقافات والبلدان حول العالم.

ملامح قصة الفيلم أربع قصص عن تعقيدات الحب

الجدير بالذكر أنه يُعرض حالياً لمايان السيد فيلم "هيبتا – المناظرة الأخيرة"، وكشف البرومو الخاص بالعمل عن ملامح القصة التي تدور حولها العمل الذى يعد جزءاً ثانيا من الفيلم الأول الذي تم عرضه عام 2016، حيث يضع الفيلم المشاهد أمام حكايات متشابكة تتقاطع فيها التقنية الحديثة مع العاطفة، في تفاعل يثير التساؤل حول: هل يمكن للآلة أن تقترب من جوهر المشاعر، أم أن الإنسان وحده سيبقى مركز الحب ومصدره الأصيل؟

المحور الأساسي لفيلم "هيبتا- المناظرة الأخيرة" ينطلق من مناظرة تقدّمها شخصية سارة تجسدها منة شلبي، حيث تحاول تبسيط تعقيدات الحب من خلال أربع قصص مختلفة، تعكس أزمات وتحديات متعددة يواجهها الأبطال، بينما يبقى السؤال الكبير: كيف تتغير مشاعرنا حين تصبح التكنولوجيا جزءًا من حياتنا العاطفية؟

فيلم "هيبتا – المناظرة الأخيرة" يضم نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، إضافة إلى ظهور خاص لــ هشام ماجد الذي يضفي عنصر المفاجأة وكذلك الفنان أشرف عبد الباقي، والفيلم عن قصة محمد صادق، وكتب السيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

View this post on Instagram A post shared by VOX Studios (@voxstudiosmena)

يمكنكم قراءة أبرزها الفستان الذهبي.. إليكِ أجمل إطلالات مايان السيد بالفساتين البراقة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».