زيد السويداء يُعلن انتهاءه من المسلسل الرمضاني "حي الجرادية"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - من خلال فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام، أعلن الفنان وصانع المحتوى زيد السويداء عن انتهاء تصوير أحداث مسلسل "حي الجرادية"، المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2026. وعلّق زيد السويداء على الفيديو قائلاً: "الحمد لله على التمام والكمال، أسدلنا الستار وانتهينا من تصوير مسلسل حي الجرادية، كانت تجربة مليئة بالشغف والتعب والتركيز، وإن شاء الله نكون قدمنا حبكة درامية تعجبكم، شكراً لكل طاقم العمل جميعاً".

وتفاعل متابعوه مع الفيديو، وقدموا له التهنئة بانتهاء التصوير، وأبدوا حماسهم لمشاهدة العمل عند عرضه.

مسلسل حي الجرادية

يُذكر أن مسلسل "حي الجرادية" من إخراج منير الزعبي، وبطولة: بدور العتيبي، محمد القس، نيرمين محسن، روان الطويرقي، نورا ياسين، عهود السامر، مروة علي، سارة الجابر، زيد السويداء، بدر اللحيد، عبدالله أحمد، محمد القحطاني، وغادة الملا.

أبرز أعمال زيد السويداء

شارك زيد السويداء في عدد من الأعمال الفنية، من أبرزها مسلسل "العاصوف" (الموسم الثاني)، من إخراج المثنى صبح، وبطولة ناصر القصبي، عبدالإله السناني، ريم عبدالله، عبدالعزيز السكيرين، ريماس منصور، وحبيب الحبيب.

كما شارك في مسلسل "بلاني زماني"، وهو مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة التي تقدم قصصاً كوميدية في فترات زمنية مختلفة، من إخراج أحمد الدوغجي، وبطولة حسن البلام، أحمد العونان، انتصار الشراح، فهد البناي، محمد الرمضان، وعبدالعزيز النصار.

وشارك أيضاً في مسلسل "مخرج 7"، الذي يتناول التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة، حيث يحاول أب التأقلم مع الوضع الجديد، فيقع في مواقف محرجة، وهو من بطولة: ناصر القصبي، إلهام علي، عبدالمجيد الرهيدي، ريم عبدالله، حبيب الحبيب، وراشد الشمراني.

كما شارك في مسلسل "ممنوع التجول"، الذي تناول تداعيات فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي فرضها على المجتمع، من إخراج أوس الشرقي، وبطولة: ناصر القصبي، راشد الشمراني، حبيب الحبيب، عبدالمجيد الرهيدي، إلهام علي، وأسيل عمران.

ومن أعماله أيضاً، مسلسل "ستديو 21"، الذي يتناول المشاكل التي يتعرض لها مالك قناة فضائية متسلّط ومحتال يصرّ على مواصلة العمل رغم الخسائر، وهو من إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة: خالد الفراج، حبيب الحبيب، ماجد مطرب فواز، تغريد الهويش، العنود سعود، ريماس منصور، عبدالعزيز نصار، وخالد المظفر.

كما شارك في مسرحية "الذيب في القليب"، وهي مسرحية كوميدية تدور حول محاسب يتهم بقضية اختلاس، فيواجه مواقف أسرته المتناقضة أثناء محاولته إثبات براءته، وهي من بطولة: ناصر القصبي، حبيب الحبيب، وعبدالإله السناني.

