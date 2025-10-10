قمر كل زمان .. نادية الجندي تواصل إبهار جمهورها وتطل بفستان أزرق ملكي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - تستمر الفنانة نادية الجندي في لفت الأنظار بخطواتها الأنيقة وحرصها الدائم على مشاركة جمهورها أحدث إطلالاتها، حيث لفتت "نجمة الجماهير" أنظار كل محبيها وجمهورها ومتابعيها؛ وذلك في أحدث ظهور لها، حيث أطلت بفستان أزرق ملكي خطفت به الأنظار.

إطلالة أنيقة لنادية الجندي تخطف بها الأنظار

شاركت الفنانة نادية الجندي كل جمهورها ومحبيها؛ بنشر عدد من الصور من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ ظهرت خلالها بفستان أزرق ملكي من الساتان، وذات أكمام منسدلة من على كتفيها ومكشكشة.

وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، مع اعتماد مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية جذابة.

https://www.instagram.com/p/DPmANtiDOmY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPmANtiDOmY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPmANtiDOmY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



وتفاعل جمهورها ومتابعيها مع الصور، حيث جاءت التعليقات كالتالي : " نجمة الجماهير..قمر كل زمان.. احبك، الجمال والأناقة والرقي والتميز، الملكة الحلوة" وغيرها العديد من التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها.

إطلالات صيفية مبهجة لـ نادية الجندي

الجدير بالذكر أن الفنانة نادية الجندي قد اعتادت خلال السنوات الأخيرة استغلال تواجدها في الساحل الشمالي لقضاء الإجازة الصيفية، والخضوع لأكثر من جلسة تصوير تبرز فيها أناقتها وتؤكد فيها أن العمر مجرد رقم لاسيما وأنها دائماً ما تظهر بإطلالات شبابية إضافة إلى إبراز رشاقتها بشكل دائم، حيث إنها من الفنانات اللواتي يحرصن على ممارسة الرياضة بشكل دائم للحفاظ على صحتها ورشاقتها.

https://www.instagram.com/p/DPgBdtojGUf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPgBdtojGUf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPgBdtojGUf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تكريم نادية الجندي في مهرجان الزمن الجميل

وكانت الفنانة نادية الجندي قد كُرمت منذ فترة في لبنان في مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه هراتش ساغبازاريان عن فيلمها الشهير "الباطنية". وأبدت سعادتها بالتكريم من المهرجان على هذا الفيلم الذي تم اختياره كواحدٍ من أهم الأفلام في تاريخ السينما العربية. ونشرت حينها عبر حسابها على إنستغرام فيديو من حفل التكريم. وجاء في الكلمة التي ألقتها نادية الجندي على المسرح بعد تكريمها: "أن يُكرّم عمل بعد مرور كل هذه السنوات فهذا دليل على أمر واحد فقط أن الفن الجيد يعيش في وجدان الناس مهما طال الزمن. أشكر الدكتور هراتش ولجنة التحكيم أنها قررت للمرة الأولى تكريم فيلم لأنه فعلًا لا يوجد مقولة أن أحدًا يقدم فنًا رديئًا ويقول إن الجمهور عايز كده لا الجمهور مش عايز كده الجمهور يفهم ويشعر بالعمل الجاد".

قد يعجبكم ماذا قالت نادية الجندي بعد تكريمها بجائزة نجوم الزمن الجميل؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».