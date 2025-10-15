ماذا قال خالد المظفر بعد تقديم العرض الأول لمسرحية "آخر ظهور" بموسم الرياض؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - قدم قروب البلام أول عروض مسرحيتهم "آخر ظهور" أمس الثلاثاء على مسرح بكر الشدي في البوليفارد ستي، وذلك بالنسخة السادسة من موسم الرياض.

وشارك خالد المظفر صورة له مع الفنان حسن البلام وكتب: "الحمد لله عرضنا العرض الأول لمسرحية آخر ظهور بنجاح كبير بفضل الله، كل الشكر لهيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، والجمهور السعودي، وألف مبروكين الفوز والتأهل إلى كأس العالم".

مسرحية "آخر ظهور"

" هي مسرحية ﻛﻮﻣﻴﺪية وﺭﻋﺐ وفانتازيا، تدور أحداثها حول تابوت غامض يُفتح بعد مرور 300 عام في ليلة الهالوين؛ لتنطلق منه قوى خفية ومظلمة تُحدث فوضى وتقلب حياة عائلة فقيرة رأساً على عقب.

وهي من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الله البدر، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبد العزيز المسلم، ومن بطولة: الفنان حسن البلام، زهرة عرفات، عبد العزيز النصار، خالد المظفر، محمد الرمضان، خالد سجار، ونوف السلطان.

آخر نشاطات الفنان خالد المظفر

وكان خالد المظفر قد طرح مؤخراً أغنية بعنوان "الأصيل" من غنائه، ونشر حينها فيديو بحسابه على الإنستغرام وكتب: "إهداء لكل رجال عرف المرجلة، لكل واحد جاني من أقصاه ووقف مثل الجبل". والأصيل من غناء خالد المظفر، وكلمات محد، وألحان متعب الفرج.

وكذلك قدم المظفر عروضاً لآخر مسرحياته، وهي "ملك المسرح" عبارة عن مسرحية درامية كوميدية تتناول قصة فنان مسرحي مخضرم يُدعى "إبراهيم" يعود إلى الخشبة بعد غياب طويل، في محاولة لاستعادة مجده الفني الذي صنعه والتصالح مع ماضيه المليء بالصراعات والأسرار المختلفة، وتتوالى الأحداث بالعمل.

والمسرحية من تأليف وإخراج عبد العزيز صفر من بطولة: الفنان خالد المظفر، خالد العجيرب، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمد المظفر، مهدي دشتي، أمير مطر، وسلمان كايد.

وكانت هذه المسرحية تعرض بالرياض، وتعرض أثناء أحد العروض لجلطة وتماثل للشفاء بعد تلقيه العلاج المناسب، ونشر بحسابه على الإنستغرام حينها وتحدث عن إصابته بوعكة صحية وتفاعل العديد من الجهات معه، وكذلك نشر فيديو للفنان طارق العلي الذي اطمأن عليه وتمنى له السلامة والشفاء.

عمل قادم مع المخرج معتز التوني

كما كشفعبر حسابه على الإنستغرام عن عمل قادم له سيجمعه مع المخرج معتز التوني، وشارك متابعيه صورة له مع المخرج وعلق: "قريباً مع كوميدياني المفضل المخرج الكبير".

