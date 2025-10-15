شهيرة تكشف تفاصيل الأزمة الصحية لزوجة ابنها آيات أباظة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - كشفت الفنانة شهيرة تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة، زوجة ابنها عمرو محمود ياسين، وذلك عبر مداخلة هاتفية أجرتها في برنامج الستات مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة.

تطورات الحالة الصحية لآيات أباظة

أكدت شهيرة أن زوجة ابنها تعاني من السرطان وخضعت لعملية جراحية استغرقت عدة ساعات طويلة، وقالت نصاً: "عملت عملية امبارح لمدة 5 ساعات، والحمد لله النتيجة مُرضية، ومدخلتش العناية المركزة".

وتابعت: "إحنا كنا في حالة مش حلوة خالص وقلقانين جدًا لكن متعشمين خير في ربنا، وربنا يكون في عون ولادها، فاضل خطوة واحدة إن شاء الله للشفاء وإحنا مستنين بعض التحاليل عشان نطمن عليها أكتر بكرا"، وأكدت أن الطبيب المعالج لها قام بأخذ عينة حتى يطمئن على حالتها الصحية.

عمرو محمود ياسين يثير القلق على زوجته

وكان السيناريست عمرو محمود ياسين، أثار حالة من القلق عندما أعلن عبر حسابه على فيس بوك خضوع زوجته الإعلاميةلعملية جراحية دقيقة، مطالباً من محبيه ومتابعيه بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وقال في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تخضع زوجتي الحبيبة الغالية آيات أباظة بعد قليل لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبّائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة".

"وننسى اللي كان".. أحدث مسلسلات عمرو محمود ياسين

وفي سياقٍ آخر، أعلن عمرو محمود ياسين عن أحدث أعماله الدرامية، مسلسل "وننسى اللي كان" الذي يجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي، ويخرجه محمد الخبيري للعرض في موسم مسلسلات رمضان 2026، حيث يستكمل ياسين تعاونه الناجح مع ياسمين بعدما قدما سوياً مسلسلات "ونحب تاني ليه"، "اللي مالوش كبير"، و"وتقابل حبيب" في رمضان الماضي 2025.

